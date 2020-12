"Live- non è la D’Urso", è scontro tra Paolo Brosio e Barbara D’Urso: "È tutto architettato"

Paolo Brosio dopo tante peripezie legate al Coronavirus è finalmente riuscito ad entrare nella casa del “Grande Fratello Vip”. Nemmeno il tempo di entrare che subito è stato eliminato e dal suo ingresso fino ad oggi, non si fa altro che parlare della sua storia d’amore con Maria Laura De Vitis. La modella ha 22 anni mentre Brosio di anni ne ha 64. La loro relazione fa rumore, tanto che è oggetto di discussione nei salotti di Barbara D’Urso.

Durante l’ultima puntata di “Live- non è la D’Urso“, sia Brosio che la De Vitis sono stati ospiti della conduttrice e ancora una volta si è discusso della loro storia. Durante la puntata è stato mostrato un audio nel quale la giovane confessa di stare con il giornalista solo per notorietà. A quel punto, Maria Laura ha deciso di sottoporsi alla macchina della verità.

I risultati a seguito delle risposte della De Vitis, non sono piaciuti a Brosio il quale si è reso protagonista di un diverbio con Barbara D’Urso. In un certo qual senso, il giornalista ha messo in dubbio la veridicità della cosa. “Queste risposte erano inevitabili se una viene orientato a dire questo“, queste le insinuazioni di Brosio che hanno mandato la D’Urso su tutte le furie.

La conduttrice ha voluto approfondire le asserzioni del suo ospite e per tal ragione, gli ha chiesto: “Orientate da chi? Pensi che ci sia qualcosa di architettato?“. Barbarella ha voluto vederci chiaro, ma Brosio ha subito replicato stoppando sul nascere la polemica: “Noi sappiamo cosa ci abbiamo nel cuore, e dopo due mesi nessuno dei due è innamorato“.

Questo perché alla domanda se Maria Laura fosse innamorata di Brosio, la giovane modella ha risposto no e la macchina della verità ha segnalato come vera la dichiarazione della De Vitis. Insomma, la polemica tra Paolo e la D’Urso c’è stata, in molti non credono alla storia d’amore tra il giornalista e la modella, l’audio incastrerebbe quest’ultima e chissà, forse prima o poi i nodi verranno al pettine.