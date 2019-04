Live – Non è la D’Urso, duro scontro tra Nina Moric e Karina Cascella: "Non puoi dirmi che sono fragile mentalmente!"

Nina Moric è stata una delle ospiti della puntata di Live Non è la d’Urso di mercoledì 10 aprile 2019 dove la modella croata ha deciso di mettersi a confronto con le cinque sfere. Dopo aver ricevuto da parte di Vladimir Luxuria una sfera rossa immediatamente tramutata in verde, Nina ha dovuto successivamente rispondere alle domande di Karina Cascella che invece, aveva deciso di premere il pulsante rosso.

L’opinionista irriverente di Barbara D’Urso non ha perso tempo per chiedere a Nina se, tornando indietro nel tempo, sposerebbe Fabrizio Corona considerando anche tutti i problemi sorti durante tutti questi anni. “Assolutamente sì, risposerei Fabrizio altre centomila volte ora ho ottimi rapporti con il padre di mio figlio” ha infatti chiosato la Moric.

Tra le due però si è acceso un duro scontro verbale nel momento in cui la Cascella si è letteralmente permessa di dichiarare che, spesse volte, la Moric è apparsa mentalmente fragile mandando su tutte le furie quest’ultima. Immediata infatti la reazione della modella croata che, senza peli sulla lingua ha risposto “Non puoi permetterti di dirmi che sono fragile mentalmente, sei un pessimo esempio per tua figlia, sei una persona senza scrupoli”.

Ma non è finita qui perchè dopo il continuo incalzare delle accuse e delle domande da parte dell’ex opinionista di Uomini e Donne, Nina ha sbottato dichiarando che tra girare un video con Ricky Martin, sfilare per Versace e fare Uomini e Donne c’è sicuramente una bella differenza. In questo caso è intervenuta direttamente la conduttrice Barbara D’Urso in difesa di Queen Mary che, oltre a condurre un programma seguitissimo, è anche una delle più grandi professioniste del mondo televisivo.

In difesa di Nina Moric è arrivata Enrica Bonaccorti che, nel suo piccolo, le ha fatto tantissimi complimenti per il suo ruolo di mamma nei confronti di Carlos Maria considerando anche il fatto che, in tutti questi anni, Nina si è battuta con tutta se stessa per riabbracciare suo figlio e potergli stare vicino.