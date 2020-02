"Live – Non è la D’Urso": durante l’esibizione di Morgan, Sgarbi sbircia sotto la gonna della D’Urso. E’ subito polemica

Durante l’ultima puntata di “Live – Non è la D’Urso“, come sempre ne sono successe di tutti i colori. Gli ospiti sono stati tanti, le discussioni intense e a tenere banco nella settantesima edizione del “Festival di Sanremo” appena conclusa è in particolar modo la lite tra Morgan e Bugo, con quest’ultimo che ha lasciato il palco dell’Ariston durante l’esibizione.

E’ indubbio che la questione faccia notizia e difatti da quando è accaduta non si parla d’altro, sui giornali, in televisione, sul web e perfino tra le chiacchiere che la gente comune può intrattenere al bar così come dal parrucchiere. Tante, troppe cose sono state dette intorno a questa vicenda e se Bugo fino ad ora ha parlato da Mara Venier, durante la puntata di “Domenica In – Speciale Sanremo“, Morgan lo ha fatto dalla D’Urso.

Durante l’ultima puntata di “Live- non è la D’Urso”, oltre a Morgan è stato ospite anche Vittorio Sgarbi. La presenza di Sgarbi aveva come obiettivo quello di difendere il cantante, difatti è stato annunciato come colui che in tutta la vicenda era in accordo con Morgan. Tutti ormai conosciamo il critico d’arte e i suoi comportamenti in televisione, ma questa volta sembra aver superato se stesso.

Andando con ordine, Morgan ha arrangiato una canzone al pianoforte e Barbara D’Urso si è voltata a guardarlo mettendosi in ginocchio sul suo divanetto. Ecco che Sgarbi si è alzato e le si è avvicinato sbirciando sotto la gonna della conduttrice, si è accovacciato e ha dato un’occhiata. Il pubblico in studio si è subito accorto del gesto, così come quello a casa e il web è subito esploso.

I commenti negativi ad indirizzo del critico d’arte sono stati tantissimi e c’è stato chi ha tuonato: “Un gesto maschilista, vergognoso e terribilmente disgustoso“. Insomma Sgarbi ancora una volta ha dato spettacolo e fatto parlare di sé, con un gesto che da molti non è stato per niente gradito. Ma da Vittorio infondo ci si può aspettare qualunque cosa.