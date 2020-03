Live – Non è la D’Urso: dopo l’allarme lanciato da Serena Grandi, Barbara D’Urso confessa di non aver fatto il tampone

La pandemia da coronavirus non ha risparmiato proprio nessuno e come un mostro invisibile e letale colpisce a prescindere dal sesso, dalla razza o dall’etnia, benché meno dalla stratificazione sociale o classe di appartenenza, tutti sono vittima o potenziali del covid-19. Anche i personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo, dello sport e non solo, hanno dovuto fare i conti con questa triste realtà e sono già diversi i nomi di coloro colpiti dal virus.

Tra questi emerge quello del conduttore Piero Chiambretti, il quale non solo è ricoverato in ospedale per combattere la sua battaglia, ma tale battaglia l’ha pure combattuta e persa sua mamma Felicita, la signora non ce l’ha fatta ed è venuta a mancare pochi giorni fa. Dopo la notizia della positività di Chiambretti, l’attrice Serena Grandi ha lanciato l’allarme via social.

Serena ha confessato di essere stata ospite a “CR4 – La repubblica delle donne“, programma condotto proprio da Piero e attualmente sospeso. La Grandi ha inoltre affermato che dopo la sua presenza da Chiambretti è stata ospite anche di Barbara D’Urso, la conduttrice è intervenuta ammettendo di stare bene e durante l’ultima puntata di “Live – Non è la D’Urso” ha confessato di non aver fatto il tampone.

Barbara ha aggiunto di non aver fatto volontariamente richiesta perché asintomatica e per non togliere spazio a chi ne ha più bisogno. Insomma la conduttrice ha tenuto a chiarire la propria posizione in merito a tutta la faccenda che l’ha coinvolta e non presentando alcun tipo di sintomo da coronavirus, ha preferito dare la precedenza a tutti coloro che ne necessitano maggiormente.

Piero Chiambretti è ancora ricoverato all’ospedale Mauriziano di Torino, dallo scorso 17 marzo, Serena Grandi invece dopo la scoperta della positività del suo collega si è volontariamente messa in quarantena, mentre Barbara D’Urso continua ad andare in onda con le sue trasmissioni, seppur senza pubblico in studio e con gli ospiti che si collegano direttamente dalle loro abitazioni. Attualmente i programmi ancora in corso sono: “Pomeriggio Cinque” e “Live- non è la D’Urso“, l’unico ad essere stato sospeso è “Domenica live“.