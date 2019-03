Live – Non è la D’Urso: Cristiano Malgioglio e Iva Zanicchi confermati come opinionisti del Grande Fratello

I preparativi per questa nuova edizione del Grande Fratello Nip, condotto da Barbara D’Urso, stanno andando avanti. Durante l’ultima puntata di “Live – Non è la D’Urso“, andato in onda il 27 di marzo, vengono ufficializzati i nomi di Cristiano Malgioglio e Iva Zanicchi come opinionisti del reality di Canale 5.

Per il cantante, in realtà, si tratta di una conferma. La “Zia Malgy” ha già occupato questo ruolo durante l’ultima edizione del Grande Fratello Nip, ottenendo un gran successo da parte del pubblico da Casa. Per questo motivo, Barbara D’Urso ha voluto dare una seconda opportunità all’autore di “Gelato al cioccolato“.

Iva Zanicchi prende il posto di Simona Izzo

Per l’aquila di Ligonchio invece si tratta della sua prima esperienza al Grande Fratello, anche se non è proprio nuova nel mondo dei reality show. La cantante ha infatti partecipato come opinionista nel 2004 a “La Fattoria” in onda su Italia 1 e condotto da Daria Bignardi. Nel 2005 e 2006 fa anche parte del cast di “Music Farm“.

Barbara D’Urso, insieme a Iva Zanicchi e Cristiano Malgioglio, hanno il compito di risollevare gli ascolti dei reality show dopo una annata non propriamente felice. La sedicesima edizione della Casa più spiata d’Italia dovrebbe partire, con tutta probabilità, il prossimo 8 aprile, anche se attualmente la “Barbarella” non ha ancora rivelato la data.

Come per l’anno scorso, questa edizione del Grande Fratello Nip sarà una via di mezzo tra il GF tradizionale e la versione vip condotta da Ilary Blasi. Secondo le ultime anticipazioni svelate da Alberto Dandolo sul sito di “Dagospia“, tra gli inquilini ci sono personaggi soprattutto noti, tutti ospiti, per motivi ben diversi, nei salotti di Barbara D’Urso come “Pomeriggio Cinque” e “Domenica Live”: Ivana Icardi, Cristian Imparato, Fabrizia De André e Mila Suarez.