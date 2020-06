"Live – Non è la D’Urso", Cristiano Malgioglio cade in diretta: il video diventa virale

Cristiano Malgioglio è un personaggio televisivo italiano autore di molti brani di successo. Il suo carattere molto estroverso lo ha reso simpatico agli occhi di molti telespettatori ed è spesso presente in programmi serali in cui riesce a strappare molti sorriri al pubblico. Il 31 maggio è stato ospite nella puntata di “Live non è la D’Urso” ed ha generato molte risate a causa di un piccolo incidente.

La puntata di Live è iniziata con uno spazio dedicato alla Fase 2, argomenti di cronaca e fatti legati all’emergenza Coronavirus, per poi proseguire con argomenti più leggeri legati al gossip. Tanti gli ospiti presenti, fra questi Cristiano Malgioglio, il quale era presente nello spazio dedicato a Loredana Lecciso. Il cantautore è entrato in studio con una lunga giacca rossa, pantaloni di pelle ed una mascherina nera ricca di paillettes. Il suo ruolo era quello di parlare delle origini nel mondo televiso della Lecciso.

Quando la Lecciso ha conferato un ritorno di fiamma tra lei ed Albano però, Malgioglio è caduto dalla poltrona mentre era intento ad accavallare le gambe. Ciò ha generato le risate da parte della conduttrice Barbara D’Urso e dei suoi ospiti. Lo stesso Malgioglio ha riso dell’accaduto e si è giustificato dicendo: “Ma roba da pazzi, guarda. No, perché non mi sono accorto. Adesso rimango così! Sono scivolato (…) la colpa è dei pantaloni”.

Il video della caduta è diventato subito virale sul web. Un utente ha pubblicato il video scrivendo: “Malgioglio sono io, quando vedo entrare nel locale quello che mi piace e cerco di comportarmi in modo naturale”. Sono molti ad aver manifestato sul web il loro divertimento.

Malgioglio, inconsciamente, è riuscito a distrarre e far divertire il pubblico per qualche attimo. Bisogna chiarire che la caduta è stata leggera e non ha provocato danni alla sua persona ma è bastata per generare grandi risate e per far diventare virale sul web il relativo video.