Live – Non è la D’Urso, Clizia Incorvaia attacca Francesco Sarcina: "Molte ragazze hanno confermato questi tradimenti"

Nei mesi scorsi Francesco Sarcina, frontman del gruppo musicale pop rock “Le Vibrazioni“, ha rilasciato una intervista al “Corriere della Sera” dichiarando che la sua compagna Clizia Incorvaia l’avrebbe tradito con Riccardo Scamarcio, suo testimone di nozze.

Una fonte anonima, più precisamente un amico di Riccardo Scamarcio, ha smentito questo flirt con Clizia Incorvaia, secondo il quale lei si sarebbe inventata il tradimento per far litigare i due amici che si conoscono da molti anni. Tuttavia la modella al settimanale “Oggi” diretto da Umberto Brindani oltre a confermare questo rapporto dichiara di non capire tutta questa solidarietà maschile.

L’intervista a “Live – Non è la D’Urso” di Clizia Incorvaia

La modella ha già rilasciato una intervista nel salotto di Barbara D’Urso durante la scorsa domenica, ma decide di ritornare nuovamente sull’argomento dedicato al “trio” formato da lei, Scamarcio e Sarcina. In questa circostanza si sbottona ancora di più, attaccando durante il suo ex compagno.

Clizia infatti, come riporta “Leggo“, dichiara di aver passato un duro periodo al fianco di Francesco Sarcina: “Barbara in seguito alla nostra intervista sono stata sommersa dai messaggi di tante signorine che avevano avuto storie più o meno profonde con mio marito. Lui ha venduto sua moglie ai giornali, io sono stata insultata per mesi e ora non sto più zitta. Sono due anni che subisco violenza psicologica, mi diceva che il mio lavoro faceva schifo, che io non potevo uscire con lui perchè distoglievo attenzione al gruppo”.

A prendere le difese di Clizia Incorvaia è stato Giovanni Ciacci, molto amico della modella. Infatti l’ex volto di “Detto Fatto” ha rivelato di aver passato una intera estate in sua compagna, e sa che si è comportata in questa maniera solamente per salvaguardare la figlia. Clizia conferma totalmente le parole di Giovanni, dichiarando che alla sua piccola racconta di un papà perfetto.