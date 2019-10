Live – Non è la D’Urso, cambia la messa in onda: comunicato ufficiale e il commento di Barbara D’Urso

Fino a questo momento il talk show di Canale 5 “Live – Non è la D’Urso” è stato trasmesso di domenica, sfidando sia “Tiki Taka – Il calcio è il nostro gioco” e Fabio Fazio su Rai 2 con “Che tempo che fa”. In questi giorni però la rete ha deciso in una rivoluzione dei suoi palinsesti, toccando quindi anche la trasmissione condotta dalla “Barbarella“.

Dal 28 ottobre 2019 “Live – Non è la D’Urso” andrà in onda nella giornata di lunedì. La notizia è ufficiale, poiché Mediaset ha rilasciato un comunicato su questo slittamento, in cui sembra vengano spiegate le motivazioni di questa decisione.

Il comunicato di Mediaset e le parole di Barbara D’Urso

In questo comunicato rilasciato dal Biscione sui propri canali ufficiali social non si menzionano gli evidenti problemi di ascolti di “Live – Non è la D’Urso“, ma si parla di questo spostamento solamente per una sfida personale accettata da Barbara D’Urso, che dovrebbe prendere nei palinsesti il posto del “Grande Fratello Vip“.

Nel comunicato di Mediaset e firmato dal direttore di Canale 5 Giancarlo Scheri possiamo leggere le sue lodi nei confronti di Barbara D’Urso, descritta come una colonna portante per la rete. Successivamente aggiunge: “Visto lo spostamento di “GF VIP” a gennaio 2020, le abbiamo chiesto di affrontare una nuova sfida: portare il suo serale nel lunedì della rete ammiraglia Mediaset. Una serata importante per noi, tradizionalmente dedicata ai grandi show. E Barbara, che non arretra mai davanti alle sfide, non si è sottratta”.

Come si può evincere dal commento rilasciato da Barbara D’Urso, pare che la conduttrice sia pronta ad accettare questa ardua sfida messa in campo dalla sua rete. Sempre nello stesso messaggio, ricorda che la sua “Domenica Live” è stato il talk più seguito della domenica nella sua fascia.