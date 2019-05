Live – Non è la D’Urso, Barbara svela un retroscena su Pamela Prati

Barbara D’Urso, nella puntata di Live – Non è la D’Urso in onda mercoledì 22 maggio, ha intervistato Eliana Michelazzo coinvolta nel caso Prati – Caltagirone ascoltanto, in teoria, la verità dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Parlando con la sua ospite, Carmelita, ha voluto altresì rivelare un retroscena molto interessante che riguarda proprio la Prati durante una sua ospitata a Domenica Live.

“Nel dietro le quinte è passata Pamela arrabbiatissima con me…Mi fa: ‘Come ti sei permessa di mandare in onda le immagini del bagaglino?’ Le ho chiesto cosa ci fosse di male? Mi risponde che aveva dei bambini in affido…Mi fece davvero uno schifo…Mi rimase impressa questa cosa…Se è tutto finto…Mi sento presa per il cu**…” ha infatti chiosato la padrona di casa Barbara ancora senza parole per il comportamento della showgirl del “Bagaglino“.

Inutile dire che durante la lunga intervista della Michelazzo nel parterre di Live – Non è la D’Urso, Carmelita ha voluto saperne di più in merito alla bagarre mediatica nata intorno all’affaire Pamela Prati e Marco Caltagirone. Amica della showgirl, Barbara, ha dimostrato di non aver capito fino in fondo il comportamento della soubrette decidendo altresì di farle un appello molto sentito.

“Spero che la confessione di Eliana di stasera dia il coraggio a Pamela Prati di dire la sua verità qualunque essa sia…Ma qual è la sua verità?” ha infatti sottolineato Carmelita. La stessa ha successivamente chiesto all’ex corteggiatrice se per caso Pamela Prati fosse dunque a conoscenza della non esistenza di Mark Caltagirone ed Eliana ha risposto che se fosse veramente così non capirebbe il suo continuare con questa messa in scena.

Carmelita quindi continua ad avere dei dubbi considerando anche il fatto che un autore molto vicino alla conduttrice ha smentito categoricamente che la foto mostratale da Eliana e riguardante Caltagirone e la figlia Rebecca e che quindi si trattasse dell’ennesimo bluff. Non ci resta dunque che attendere per vedere se Carmelita avrà novità importanti da sottoporre al giudizio del pubblico in merito a questa bagarre mediatica che ha coinvolto Pamela Prati.