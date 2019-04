Live – Non è la D’Urso: Barbara D’Urso chiede un chiarimento ad Alba Parietti

Due personalità opposte a confronto: quella effervescente e gioviale di Barbara D’Urso e quella esplosiva, particolarmente irruente di Alba Parietti. Un chiarimento, dai toni retorici, che ha trovato terreno fertile nello studio televisivo di “Live – Non è la D’Urso“.

Nell’ultima puntata del sorprendente show di Barbara D’Urso, la perspicace conduttrice ha accolto tra le poltrone del suo studio anche Alba Parietti. Tanti telespettatori sono rimasti basiti di questa intervista, dal momento che anni addietro la Parietti si rese protagonista di dichiarazioni molto pungenti in merito ai programmi condotti dalla D’Urso.

Alla trasmissione di Rai 3 “Tv Talk“, la Parietti Nazionale aveva dichiarato che “La televisione di Barbara D’Urso è lo scempio della dignità umana“. Ieri sera l’irriverente opinionista e conduttore radiofonico Giuseppe Cruciani, in qualità di opinionista, ha pensato bene di punzecchiare la Parietti, svelando dei retroscena che risalgono a parecchi anni fa, citando polverose dichiarazioni e chiedendole di motivare le proprie affermazioni.

A Barbara d’Urso è sembrato opportuno intervenire, al fine di esporre la delicata questione ai suoi telespettatori. “Io apro i siti e leggo delle cose abbastanza cattive, perché tu dicesti cose cattive e rimango basita” ha affermato, rivolgendosi ad Alba Parietti. “Ma come ben sai, io non ho mai reagito. Ti ho mai chiamata, mai telefonato? Mai fatto una replica? No mai! […] io volo alto! Perché? Mi dico pazienza, al posto di Alba non l’avrei fatto. Sei stata pesante ma io, volando alto, me lo dimentico”.

Le parole di Barbara a “Live Non è la D’Urso” hanno suscitato l’applauso unanime della platea. Alba Parietti ha voluto fortemente replicare a chiare lettere. “Tu lavori da molti anni in televisione e i tuoi programmi li fai molto bene per il tuo pubblico […] io non potrei fare questo tipo di televisione […] perché probabilmente ci vuole quella dose di cattiveria, di cinismo che io non ho”.

Il loro armistizio si è evoluto molto rapidamente, sino a spogliarsi di tutti i toni retorici. Barbara D’Urso, infatti, ha precisato di essere troppo intelligente per capire che Alba Parietti possa esser libera di dire ciò che desideri. Nonostante l’atteggiamento diplomatico, la conduttrice Mediaset ha voluto togliersi un fastidioso sassolino dalla scarpa: “Forse però c’è modo e modo. Magari avresti potuto chiamarmi a casa per dirmi che sono il male dell’umanità invece di dirlo ai giornali. Io orgogliosamente faccio questo lavoro”.