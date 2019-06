Live – Non è la D’Urso, Barbara demolisce Pamela Prati in diretta tv. La showgirl risponde via Instagram

Nella puntata di Live – Non è la D’Urso in onda mercoledì 12 giugno, Barbara D’Urso ha letteralmente smascherato la showgirl del Bagaglino Pamela Prati dimostrando che tra le due ormai è guerra. La conduttrice, furiosa per il forfait da parte della Prati ma anche dal crollo inaspettato di Eliana Michelazzo dopo l’incontro con il finto Simone Coppi, è sbottata spiegando al pubblico cosa è realmente successo.

Pamela avrebbe infatti dovuto essere presente a Live – Non è la D’Urso con un’ospitata gratuita ma la stessa, all’ultimo momento, avrebbe dettato altre condizioni. Intanto, Barbara, avrebbe dovuto svelarle in anteprima le domane e successivamente sarebbe dovuta essere dalla sua parte abbracciandola a fine intervista come fa una vera amica.

Nel frattempo la stessa ex agente di Pamela Prati, ovvero Eliana Michelazzo, dietro le quinte ha continuato a piangere disperata asserendo con un filo di voce: “Scusatemi, non mi sembra tutto questo normale. Non ce la faccio a tornare in studio, voglio rimanere qui, scusate. Il problema è anche la vergogna, questa cosa non è normale e lo sto realizzando giorno dopo giorno. Vi chiedo di togliere le telecamere”.

Sembra però che, a poche ore dalla fine della diretta di Carmelita D’Urso, Pamela Prati abbia voluto rispondere alla sua ormai rivale con un post sul suo profilo Instagram. La showgirl del Bagaglino infatti ha pubblicato una pagina di un editoriale nel quale si parla dell’ormai famoso caso di Mark Caltagirone, ma dove vengono altresì attaccati programmi tv e conduttrici che avrebbero sfruttato il caso solamente per fare ascolti.

Questa è sicuramente una frecciatina a Barbara D’Urso e a pensarla come Pamela Prati ci sarebbe anche Simona Ventura dal momento che la stessa ha messo un like sotto al post della collega. Non ci resta dunque che attendere per vedere come finirà questa storia, ma soprattutto se ci saranno novità in merito.