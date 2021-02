Live – Non è la D’Urso, Baccini lascia lo studio dopo il confronto con Guenda Goria: "Questo teatrino non mi appartiene"

Nelle ultime settimane al “Grande Fratello Vip“, poco prima della sua eliminazione dalla casa, Maria Teresa Ruta ha parlato di una presunta love story insieme a Francesco Baccini. Il cantante però, ospite di Alfonso Signorini, smentisce questa indiscrezione rivelando di aver passatio solamente una serata insieme alla showgirl in cui hanno parlato di musica.

Per molti l’intervento di Francesco Baccini è stato fin troppo scortese, e anche Guenda Goria con un post di Twitter ha criticato l’artista per i suoi modi di fare. Intanto nell’ultima puntata di “Live – Non è la D’Urso“, il talk show di Canale 5 condotto da Barbara D’Urso, arriva il fatidico confronto tra Baccini e la Goria, in cui si scatena anche una piccola lite.

Il faccia a faccia tra Baccini e Guenda

Il cantante smentisce immediatamente di aver avuto un flirt con Maria Teresa, dichiarando di essersi ritrovato al centro di questo gossip in maniera totalmente improvvisa e gratuita. Lo scopo dietro a questa intervista resta quello di chiarire una volta e per sempre la sua presunta conoscenza con la showgirl facendo così smettere le malelingue.

Successivamente spiega i dettagli dietro a quell’incontro: “Andai a casa sua per vedere il Festival di Sanremo ma non c’è stato nulla, quello che mi ricordo molto bene è che a un certo punto entrò un uomo a casa sua ed era molto arrabbiato. Mi sono trovato in una situazione imbarazzante, da quel giorno io e lei non ci siamo più sentiti”.

Lo scopo di Barbara D’Urso è quello di far avere un confronto con Guenda, ma Baccini cerca di rinviare a ogni modo questo faccia a faccia. Una volta aver chiacchierato con la conduttrice, la Goria entra comunque in studio iniziando a incalzare il cantante accusandolo nuovamente di essere stato poco elegante.

Qui Baccini inzia a perdere la testa e decide di lasciare lo studio: “Scusate ma io non ci sto in questo teatrino. Vi saluto, questa è una roba tristissima. Io con questo mondo non ci entro nulla, appartengo ad un altro mondo. Se vuole fare la lite (riferendosi a Guenda n.d.r) io non ci sto”.