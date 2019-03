Live – Non è la D’Urso, Asia Argento difende Fabrizio Corona: "Non è una persona cattiva"

Nella giornata del 27 marzo è andata in onda una nuova puntata di “Live – Non è la D’Urso“, la trasmissione in prima serata di Canale 5 condotta da Barbara D’Urso. Nell’ultima diretta viene sottoposta al “tutti contro uno” la figlia di Dario Argento, Asia, che ha ricevuto delle aspre critiche.

Asia Argento in questa circostanza ha toccato vari argomenti, ma al centro di tutto ci sono le sue accuse nei confronti di Harvey Weinsten e quelle di Jimmy Bennett. Per l’attrice non sembra essere stata un’intervista facile, poichè è immediatamente scoppiata in lacrime durante il duro confronto con gli opinionisti in studio.

Le parole di Asia Argento

L’attrice ha parlato anche della sua storia durata pochi giorni con l’ex fotografo dei vip: “Non ritengo Corona una persona cattiva, però ha ingigantito le cose. Ad esempio non ho mai fatto l’amore con lui sul tavolo: lui lavora molto di fantasia, si immagina in una maniera particolare. Se non avesse chiamato i paparazzi nessuno ne avrebbe parlato. Ad ogni modo mi dispiace per quello che sta succedendo, mi dispiace soprattutto per suo figlio”.

Il primo ad aprire l’argomento di Harvey Weinstein è Gianluigi Nuzzi, con l’attrice che, stizzitta, risponde in questo modo al giornalista: “Non ho raccontate delle altre molestie perché dopo il fango che ho ricevuto non me la sono più sentita. Mi hanno chiesto se rifarei quello che ho fatto e oggi la risposta è no, non risponderei alla domanda su Weinstein”.

L’unico a prendere le sue difese è Francesco Facchinetti. Il figlio di Roby, l’ex componente dei “Pooh“, dichiara che i giovani di oggi sono decisamente migliori rispetto agli anziani che hanno scritto delle sciocchezze sul suo conto. Asia Argento però sembra ancora shoccata dal duro confronto avuto con gli opinionisti e scoppia in lacrime dinanzi a questi complimenti.