Live – Non è la D’Urso, Asia Argento attacca Morgan: "È un malato di mente"

In questi giorni il cantante Morgan ha rilasciato una intervista al “The Huffington Post“, edita in collaborazione con il gruppo GEDI, il cantante lancia un duro attacco nei confronti di Asia Argento, rivelando di essere stata picchiata da lei anche mentre dormiva.

Tra i tanti ospiti presenti nell’ultima puntata di “Live – Non è la D’Urso“, il talk show di Canale 5 condotto da Barbara D’Urso, è presente anche l’attrice Asia Argento. Ovviamente la figlia d’arte si concentra in particolar modo sulle dichiarazioni del suo ex, lanciando delle durissime frecciatine su Marco Castoldi.

La risposta di Asia Argento

L’attrice, in collegamento, non si tira indietro e affronta questo argomento senza problemi: “Ma perché avrei dovuto picchiarlo di notte? Si è inventato tutto perché è matto, lo sappiamo tutti. Alimentiamo la sua pazzia dandogli spazio, facendolo parlare. È una persona che ha dei gravi problemi, si dovrebbe curare e non solo disintossicare, però senza telecamere”. Infatti Morgan, sempre in quella intervista, rivela di essere pronto a disintossicarsi dinanzi alle telecamere per avere una “prova” visiva da mostrare.

La regista, insieme a Barbara D’Urso, ripercorre le tappe più importanti della sua storia d’amore, affermando di aver deciso di lasciarlo quattordici anni fa, portandosi con lei sua figlia, scappando a gambe levate dalle sue grinfie. Successivamente Asia Argento definisce Morgan come una persona totalmente matta, e per provare questa dichiarazione fa l’esempio della lite con Bugo durante la penultima puntata del “Festival di Sanremo”, cambiando completamente il testo per attaccare il suo partner.

Morgan, sempre in quella intervista, rivela che la convivenza con Asia Argento gli ha rovinato la vita, poiché ha abusato di sostanze stupefacenti. Ma anche in questa circostanza l’attrice l’attacca: “Soffre di deliri di onnipotenza. Quando vivevamo a Milano, tra l’altro pagavo io, ha scritto i suoi successi. Non fa un disco da quando l’ho lasciato io”.