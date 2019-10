Live – Non è la D’Urso, Asia Argento attacca Karina Cascella: "Non so chi sei e che posto hai nel mondo"

Nel corso dell’ultima puntata di “Live – Non è la D’Urso“, due graffianti opinioniste, Asia Argento e Alba Parietti, si sono messe in gioco, sottoponendosi al fuoco incrociato delle “cinque sfere”, dove non sono mancati momenti di autentica tensione e stilettate, tra le tante anche quelle tra l’attrice e l’opinionista Karina Cascella.

L’argomento di discussione che vede coinvolta in primis la Argento è quello dello sfratto del suo ex compagno Marco Castaldi in arte Morgan, che ha visto recentemente pignorata, quindi messa all’asta la sua storica dimora di Monza. In molte occasioni il cantante aveva puntato il dito contro l’attrice, dicendo che il pignoramento dell’immobile sarebbe stata colpa di Asia, che lo avrebbe denunciato per il mancato pagamento degli alimenti dovuti per la figlia Anna Lou.

Asia Argento contro Karina Cascella

Prima di iniziare il confronto con gli sferati, Asia ha tenuto a precisare che Morgan guadagnava centinaia di migliaia di euro quando lavorava ad X Factor, mentre lei, da sola, ha provveduto al mantenimento dei due figli. La Argento ha poi proseguito dicendo che il cantante, vedendola forte e capace di lavorare, avrebbe deciso di non contribuire economicamente al mantenimento della figlia.

Per correttezza di informazione, Asia ha precisato che dal pignoramento dell’immobile di proprietà di Morgan, sono andati 5000 euro agli avvocati, mentre alla figlia non è arrivato nemmeno un centesimo. Finito il suo monologo, prende la parola Karina Cascella, che incomincia ad attaccare l’attriche, ma Asia la blocca sul nascere dicendo: “Ma tu chi sei?“.

La replica dell’opinionista non si fa certo attendere: “Io sono una che non ha avuto un padre che si chiama Dario Argento. Sei maleducata“. La Argento chiosa chiedendo a Karina cosa avesse preso quella sera, ma Karina non ci sta e replica accusando la Argento di essere stata aiutata non poco dal padre Dario, celebre regista, e di essere tornata alla ribalta della cronaca solo per la love story con Fabrizio Corona.

Asia se la ride, ricordando alla Cascella di aver incontrato l’ex re dei paparazzi appena un paio di volte, ma soprattutto sottolineando il fatto che lei ha iniziato a fare film dall’età di 18 anni, senza alcun aiuto familiare, poi l’affondo finale contro Karina: “Io veramente non so chi sei e che posto hai nel mondo“.

Caterina Collovati si sovrappone ed interrompe la replica della Cascella, ringraziando la Argento per il coraggio avuto nell’aver denunciato le molestie – o presunte tali – subite, poi ha chiesto un chiarimento su un gesto che la Argento ha fatto qualche tempo fa, che ha suscitato non poche polemiche, cioè quello di essersi presentata su un palco di un famoso rapper con una borsa colma di soldi chiedendo se per quella cifra lui glielo avrebbe “dato”.

La risposta di Asia ha gelato tutti, infatti l’attrice ha spiegato di essere una donna libera, dunque se questo tipo di cose le fanno gli uomini nessuno gli dice alcunché mentre se lo fa una donna viene etichettata per una poco di buono.