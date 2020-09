Live – Non è la D’Urso, anticipazioni prima puntata: tra gli ospiti Fabrizio Corona, Gina Lollobrigida e Angela Chianello

Nella giornata di domenica 13 settembre va in onda la prima puntata di “Live – Non è la D’Urso“, il talk show di Canale 5 condotto da Barbara D’Urso. Si tratta di uno dei rotocalchi più seguiti di casa Mediaset, grazie agli ospiti e le interviste che riesce a fare ogni settimana.

La scorsa edizione si è concentrata soprattutto sul Covid-19, invitando numerosi virologi in collegamento via Skype per avvisare i cittadini della pericolosità del virus. Non sono mancate le interviste ai politici, come per esempio Matteo Salvini e Giorgia Meloni, e l’angolo gossip ove per mesi è stata portata avanti la telenovella concentrata su Nina Morić, Luigi Mario Favoloso ed Elena Morali.

Le anticipazioni della prima puntata

La “Barbarella” vuole iniziare alla grande questa nuova edizione di “Live – Non è la D’Urso”, e come riportato dal sito “Mediaset Play” ha deciso di riportare già degli ospiti molto conosciuti dal pubblico da casa. Il primo è Fabrizio Corona, che ritorna in diretta TV dopo più di anno e su di lui gli argomenti di cui parlare non mancano mai.

In questa diretta su Canale 5 è presente in studio l’attrice Gina Lollobrigida, che ha deciso di dire tutta la verità sul suo assistente Andrea Piazzolla e Nicoletta Mantovani, vedova del tenore Luciano Pavarotti, che è pronta a fare un grande annuncio al pubblico da Casa.

Ma le sorprese per il pubblico non sono finite qui poiché: “A 20 anni dalla messa in onda del Grande Fratello, Barbara d’Urso accoglierà per una reunion gli ex partecipanti del primo grande reality andato in onda su Canale 5. Infine, a Live – Non è la d’Urso Angela Chianello di Mondello, nota al pubblico per la sua frase tormentone ‘Non ce n’è Coviddi’”.

Anche in questa edizione i telespettatori hanno un ruolo chiave grazie al “Live Sentiment“, ove si può scegliere tramite il sito di “Mediaset Play” oppure via app una preferenza degli ospiti presenti in studio.