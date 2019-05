Live – Non è la D’Urso, anticipazioni: nuova intervista a Pamela Prati

Pamela Prati, in questi mesi, si ritrova al centro delle cronache rosa. La showgirl, infatti, ha fatto discutere molto per via del suo matrimonio con l’imprenditore Marco Caltagirone. Tuttavia, in tanti hanno messo in discussione l’esistenza dell’uomo, poiché fino a questo momento non è mai girata una foto sul suo conto.

L’attrice, nella giornata dell’8 maggio, doveva sposarsi con Marco Caltagirone. L’imprenditore, finalmente, avrebbe mostrato il suo volto nei salotti di “Verissimo“, ma all’ultimo momento le loro nozze sono saltate. Pamela Prati, intervistata proprio da Silvia Toffanin, non ha spiegato i motivi dietro a questo annullamento, ma rivela che il tutto è stato solamente rimandato.

Le anticipazioni di “Live – Non è la D’Urso”

Dopo aver rotto il silenzio durante una intervista a “Verissimo“, ora Pamela Prati è ospite di Barbara D’Urso. Roberto D’Agostino, nell’ultima puntata di “Non è la D’Urso“, rivela che per lui è una farsa architettata dalla sua agente per guadagnare più soldi possibili. La conduttrice però, senza peli sulla lingua, ha dichiarato: “Se è una truffa, io mi inca**o”.

Per il momento non si conoscono gli argomenti su Pamela Prati, ma con tutta probabilità dovrebbe parlare matrimonio saltato e della sua ultima intervista a “Verissimo“. Non va escluso che la showgirl possa rispondere anche alla frecciatina del paroliere Cristiano Malgioglio, che nella puntata del Grande Fratello si è presentato con un abito da sposa.

Oltre a Pamela Prati, negli studi di Canale 5 ci saranno il famoso attore a luci rosse Rocco Siffredi e Santiago. Quest’ultimo, in una trasmissione argentina, ha dichiarato di essere un altro figlio del “Pibe de Oro“: “Per me, mio padre sarà sempre Marcelo Lara, ma da quello che ho capito e da quello che mi hanno spiegato, mio padre è presumibilmente Diego Maradona”.