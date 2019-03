"Live – Non è la D’Urso", anticipazioni della prima puntata: ospite Fabrizio Corona

Da Mercoledì 13 Marzo si potrà assistere in prima serata su Canale 5 al nuovo talk show condotto da Barbara D’Urso intitolato Live non è la D’Urso; Il format andrà in onda alle 21.25 e prevede un totale di 4 o 5 puntate, ma non è escluso che ce ne siano delle altre.

La decisone di Mediaset visto il successo Domenica Live, è quella di portare il programma in prima serata in una versione speciale e a tal proposito, Barbara D’Urso su Leggo afferma : “Il programma lo sto ancora scrivendo. È una specie di Domenica Live molto ampliata con dinamiche diverse. Stiamo in ritardo, non c’è neanche lo studio. Partiamo a metà febbraio. Io sono abituata a fare le cose così, all’ultimo momento. Con il Grande Fratello ho fatto tutto quindici giorni prima“.

Per quanto riguarda il succo del programma, in ogni puntata verranno raccontate delle storie dove i protagonisti potranno interagire con alcune persone in studio, mentre i telespettatori da casa tramite i social potranno valutare le storie e mettere “mi piace” o “non mi piace”. A tal proposito, la D’Urso su giornale Sorrisi e Canzoni dichiara : “Racconteremo delle storie e i protagonisti interagiranno con alcune persone in studio con un meccanismo molto suggestivo. Vi posso anticipare che siederanno dentro enormi sfere magiche. Sarà un programma molto dinamico“.

Stando alle anticipazioni riguardanti gli ospiti della prima serata, sono confermati Al bano Carrisi accompagnato da Loredana Lecciso e i loro due figli Al Bano Jr. e Jasmine. E’ la prima volta che in televisione appare la famglia insieme al completo e il cantante oltre a parlare con la D’Urso, canterà una canzone a cui è legato molto dedicata proprio al rapporto che ha con i suoi figli.

Un altro nome plausibile tra gli ospiti in studio è Heather Parisi, tuttavia, non sono da escludere i volti già noti dei programmi Domenica Live e Pomeriggio 5, oltre ai concorrenti eliminati dai reality di Canale 5. Inoltre, in studio troveremo anche Fabrizio Corona e sarà un incontro storico, visto e considerato che negli ultimi anni l’ex re dei paparazzi e la D’Urso avevano contatti solo attraverso i tribunali.