Live – Non è la D’Urso, anticipazioni: Alba Parietti ospite insieme a Vittorio Sgarbi

Questa sera andrà in onda la sesta puntata di “Live – Non è la D’Urso“, il talk show di Canale 5. Il format, fino a questo momento, sta superando ogni più rosea aspettativa, con gli ascolti che soddisfano giustamente la rete. Per questo motivo non va escluso che Mediaset decida di allungare la trasmissione per qualche altra puntata.

Ritornando alla sesta puntata, “Blogo” ci anticipa alcuni ospiti. In studio troveremo Alba Parietti, nonostante quest’ultima nel 2013 attaccò duramente Barbara D’Urso: “I suoi programmi sono lo scempio della dignità umana. Perché non sono mai sua ospite? Non siamo per niente in buoni rapporti, perché io ho parlato molto male del suo modo di fare televisione, che io disapprovo. Devo comunque complimentarmi perché con pochi soldi riesce a ottenere grandissimi ascolti. Barbara D’Urso è un tritacarne, fa uno spettacolo e deve fare ascolti“.

Gli altri ospiti della puntata

Ovviamente Alba Parietti non sarà l’unica ospite di questa diretta. In studio troveremo anche Vittorio Sgarbi, che spesso è presente sia a “Domenica Live” che “Pomeriggio Cinque“. Il critico d’arte, insieme all’opinionista de “L’Isola dei Famosi“, sarà protagonista del “due contro tutti”.

Questa poi dovrebbe essere la puntata con il responso dell’esame del DNA di Paola Caruso. Nella puntata del 3 aprile Barbara D’Urso ha fatto incontrare la sua opinionista con una donna di nome Imma, che si definisce la madre biologica della avvenente bionda. Ma, per avere la certezza, hanno deciso di effettuare i test.

Infine, si parlerà anche del caso di Ivana Icardi e del fratello Mauro. In queste ore Wanda Nara, con un comunicato, ha voluto querelare sia la concorrente del Grande Fratello che il reality show, poiché non avrebbe apprezzato alcune dichiarazioni piovute sul suo conto. Non bisogna escludere quindi che la D’Urso voglia rispondere a questa nota.