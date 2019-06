Live – Non è la D’Urso, anticipazioni 5 giugno: ospiti Pamela Perricciolo e Marco Carta

Nella giornata del 5 giugno andrà in onda una nuova puntata di “Live – Non è la D’Urso“, il talk show trasmesso in prima serata su Canale 5. In questa diretta ci saranno tanti ospiti che sono i protagonisti del momento, che stanno facendo parlare molto i settimanali scandalistici per le loro ultime vicissitudini.

Ospiti di questa puntata sono Pamela Perricciolo, l’agente di Pamela Prati e fondatrice della Aicos Management insieme a Eliana Michelazzo, e Marco Carta, cantante vincitore di “Amici” che sta facendo discutere parlare per un presunto furto di sei costosissime t-shirt di marca “Neil Barrett” dal valore di circa 1.200 euro.

Le anticipazioni di Live – Non è la D’Urso

Il personaggio che continua ad attirare molta attenzione è Pamela Perricciolo. Nella puntata di questa sera del “Live – Non è la D’Urso” si parlerà ovviamente del “trio” formato appunto da Donna Pamela, Eliana Michelazzo e Pamela Prati, e dei due uomini virtuali conosciuti con il nome di Simone Coppi e Marco Caltagirone, quest’ultimo promesso sposo della ex primadonna del “Bagaglino“.

Pamela Perricciolo potrebbe rispondere anche alle ultime accuse rilasciate da Eliana Michelazzo sui propri profili social, con l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne che l’ha definita come una ladra. In più, potrebbe fare chiarezza sulla sua ultima intervista fatto al sito “Fanpage.it” e svelare ulteriori retroscena sul giovane Sebastian Caltagirone.

Un altro caso molto discusso è quello di Marco Carta. Il cantante, noto per il primo posto al “Festival di Sanremo 2009“, durante il quale ha presentato il singolo “La forza mia”, viene accusato di aver rubato sei t-shirt, dal valore di 1.200 euro, a “La Rinascente”, una catena di grandi magazzini fondata in Italia agli inizi del ‘900 con sede a Milano.

Barbara D’Urso, nella puntata del 3 giugno di “Pomeriggio Cinque“, ha rivelato di aver già parlato con Marco Carta: “L’altro giorno appena è uscita la notizia io d’istinto ho scritto subito un messaggio a Marco per chiedergli cosa fosse successo. Dopo un minuto lui mi ha chiamata, stava piangendo e mi ha detto ‘Guarda Barbara sono rientrato in casa in questo secondo. Mi è successa questa cosa davvero assurda, io ti giuro che non c’entro niente”.