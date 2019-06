Live – Non è la D’Urso, anteprima dell’ultima puntata: Prati-Caltagirone, Marco Carta e Miguel Bosè

L’estate è esplosa inesorabilmente e i palinsesti televisivi si adeguano. Da questo mese le trasmissioni di Canale 5 seguiranno la tradizione e il cambiamento. Come da svariati anni a questa parte, i talk show e i programmi di approfondimento di Mediaset subiranno uno stop forzato, nonostante i ragguardevoli dati d’ascolto ottenuti.

Mercoledì 19 giugno andrà in onda l’ultimo appuntamento in prima serata con la nuova scoppiettante puntata di “Live – Non è la D’Urso“. Da domani sera, infatti, la trionfale trasmissione di Canale 5 verrà interrotta anzitempo e non si protrarrà fino al 3 luglio, diversamente da come si era vociferato sulle guide tv presenti sul web.

La prima stagione del seguitissimo talk show, timonato dalla gioviale Barbara D’Urso, si fermerà dunque mercoledì 19 giugno con un appuntamento conclusivo, per poi tornare presumibilmente in autunno/iverno con nuovi avvincenti episodi ed interessanti ospiti da intervistare e mettere sotto torchio.

Una cocente delusione per i 4 milioni di telespettatori di “Live – Non è la D’Urso”, che fino all’ultimo hanno sperato in un prolungamento del palinsesto. La puntata, in onda domani alle ore 21:20 su Canale 5, sarà la quattordicesima e l’ultima di questa stagione, così come annunciato da Publitalia in un recente comunicato divulgato sul web: “Diversamente da quanto comunicato in precedenza l’ultima puntata di Live – Non è la D’Urso andrà in onda mercoledì 19 giugno”.

Per ciò che concerne le anticipazioni della messa in onda di domani sera, il blog televisivo “Davide Maggio.it” ha reso noto che lo special guest della serata sarà nientepopodimeno che un ex flirt della conduttrice, ovvero il celeberrimo cantante e ballerino spagnolo Miguel Bosè. Ma tra gli argomenti caldi affrontati da Barbara D’Urso, affiorerà ancora una volta un nuovo avvincente capitolo della saga Prati-Caltagirone, seguito dai recenti aggiornamenti inerenti al caso di furto che ha coinvolto Marco Carta.