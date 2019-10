Live – Non è la D’Urso, Alba Parietti attacca Francesca De André: "L’unico talento che hai è sput****re la tua famiglia"

Due delle opinionisti più agguerrite e polemiche della tv italiana, Asia Argento e Alba Parietti, si sono messe in gioco nel corso dell’ultima puntata del talk show serale di Canale 5 “Live – Non è la D’Urso”, rispondendo alle graffianti accuse degli “sferati”Franco Opini, Karina Cascella, Caterina Collovati, Giuseppe Cruciani e Franesca De André.

Le parole volano sin dalle prime battute, togliendo anche la parola alla stessa conduttrice che in più occasioni ha dovuto placare gli animi degli ospiti in studio e ripristinare l’ordine. Tra le più agguerrite contro Alba Parietti c’è stata Francesca De Andrè, che è stata un fiume in piena contro l’ex compagna del padre.

Francesca De André furiosa contro Alba Parietti

“Io ti ho sempre stimata come donna in cui mi rifacevo” – ha detto l’ex gieffina, per poi proseguire – “Adesso, invece, c’è ipocrisia nella tua persona. Tu mi avevi difesa perché avevi litigato con mio padre“, quindi Francesca ha sottolineato come la Parietti quando fece pace con Cristiano, per difenderlo se la prese anche con la D’Urso.

Più che un botta e risposta sembre un monologo della De André, che finalmente ha la possibilità di dire in faccia all’ex compagna del padre tutto quello che pensa di lei, mettendo in difficoltà anche Lady Cologno. I toni sembrano però essere destinati a diventare sempre più accesi, tanto che l’ex gieffina attacca con delle espressioni ineleganti la Parietti, definendola disturbata.

La Parietti replica con stile e fermezza dicendo alla figlia di Cristiano De Andrè che le fa una grande tenerezza, ma al contempo tuona: “Stai facendo una brutta figura“, quindi Alba ha proseguito ricordando lo sforzo fatto dalla sorella di Francesca, Alice, per rimettere assieme questa famiglia.

Alba ricorda a Francesca come gli errori del passato non si possono recuperare, ma nello stesso tempo rimprovera alla ragazza: “Tu stai sbagliando più di tuo lui” – per poi aggiungere – “Tu l’unico talento che hai è quello di sputtanare la tua famiglia“.