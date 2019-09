Live – Non è la dʼUrso, Eliana Michelazzo choc su Pamela Perricciolo: "Se la incontrassi per strada la investirei"

Nella giornata del 15 settembre è andata in onda la prima puntata di “Live – Non è la D’Urso“, talk show di Canale 5 condotto da Barbara D’Urso in prima serata. La conduttrice riprende praticamente gli stessi argomenti della scorsa edizione, ritornando a parlare del caso di Mark Caltagirone e della famiglia Coppi.

Una vicenda che in quel periodo ha fatto parlare molto. Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo hanno trascorso l’estate facendo serate in discoteca, mentre Pamela Prati, oltre alle serate, sembra aver deciso di parlare delle sue pene amorose nel singolo “Coràzon de Vacaciones“.

L’intervista ad Eliana Michelazzo

Come riporta il sito “Leggo“, l’ex volto di “Uomini e Donne” Eliana Michelazzo conferma di essere molto amata dal pubblico in seguito alla vicenda legata a Marco Caltagirone e del suo ex fidanzato virtuale Simone Coppi, è stata spesso fermata in strada per una foto oppure un semplice abbraccio.

Successivamente parla della sua ex amica e collega Pamela Perricciolo, insieme a lei ha fondato l’agenzia dedicata alle influencer e showgirl, la “Aicos Management“. I bei legami, poiché Eliana ha sempre definito la sua collega come una vera e propria sorella, sembrano essersi spezzati per sempre, come dichiarato a “Live – Non è la D’Urso“.

Giovanni Ciacci, uno degli ospiti della trasmissione, domanda: “Vi siete incontrate tu (riferendosi a Eliana Michelazzo n.d.r) e Pamela Prati?”. L’ex corteggiatrice risponde in maniera pesante: “Ma per carità, ma no, io se la incontro la ficco sotto a una macchina. Queste cose non si dicono ma ho un odio profondo verso di lei”.

Eliana prova a guardare avanti parlando del suo amore con Daniele Bartolomeo: “Ci siamo conosciuti ad Ibiza e stiamo benissimo insieme”. Parole confermate in parte anche dal diretto interessato: “Stiamo insieme da quasi due mesi ma forse è presto per parlare di fidanzamento”.