Live, Barbara D’Urso spiega l’assenza di Pamela Prati: "Ci ha chiesto decine di migliaia di euro"

Nell’ultima puntata di “Live – Non è la D’Urso“, si è parlato nuovamente del caso “Pratiful“. Grazie alle ospitate di Eliana Michelazzo, Carlo Taormina e l’avvocato di Sebastian Caltagirone, sono stati svelati altri particolari su questa intricata vicenda. Le anticipazioni della trasmissione svelano che Pamela Prati è presente a Canale 5 per dire la sua verità, tuttavia come un fulmine a ciel sereno, l’intervista alla showgirl è saltata.

Pamela Prati, secondo come spiegato dalla D’Urso, ha richiesto di presenziare negli studi con l’obbiettivo di replicare alle ultime dichiarazioni di Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo. La richiesta venne accettata dalla conduttrice, ma prima di essere ospite ha imposto un incontro, in privato, con lei.

Un incontro, che come rivelato dalla stessa D’Urso, è avvenuto durante il martedì sera: “Abbiamo chiacchierato per un’ora e mezza. Avevamo concordato tutto per l’intervista. Avrei messo Pamela Prati qui, su questo divano. Lei era stata chiara e anche io ero stata chiara: era tutto a titolo gratuito”.

Tuttavia, seppure ci sia stato questo accordo, Pamela Prati ha cambiato idea: “Improvvisamente sono iniziate ad arrivare varie richieste come una dichiarazione scritta da parte mia riguardante le domande, il fatto che io avrei dovuto stare dalla sua parte”.

Le richieste non sono finite qui, poiché, sempre secondo Barbara D’Urso, la showgirl avrebbe richiesto anche un’ingente somma di denaro: “Pamela Prati non sarebbe scesa dalla macchina se non l’avessimo garantito una cifra… Una cifra molto molto alta: decine di migliaia di euro. A quel punto, tutti abbiamo ritenuto che non fosse più il caso. Abbiamo detto ok, può non scendere dalla macchina”.

Un gesto di Pamela Prati che difficilmente verrà perdonato dai telespettatori. In molti ormai credono che la showgirl abbia inscenato tuto con l’obbiettivo di guadagnarci del denaro, e questa richiesta fatta a Barbara D’Urso sembra esserne la prova definitiva.