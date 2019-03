"Live", Barbara D’Urso non parlerà de L’Isola dei Famosi. Su Alessia Marcuzzi: "Io mi sarei comportata diversamente"

Tra poche ore partirà in prima serata il nuovo progetto di Barbara D’Urso “Live – Non è la D’Urso“. in questi giorni alcune anticipazioni hanno dato per certa la presenza di Fabrizio Corona, facendo salire ancora di più la curiosità intorno al programma.

Anche la stessa conduttrice ha cercato di ingolosire i telespettatori spoilerando qualche succulenta anticipazione, ma una cosa l’ha voluta mettere in chiaro: non si parlerà de L’Isola dei Famosi: “Non intendo parlare dell’Isola e di Riccardo Fogli, non mi interessa“. Una promessa che, forse, non riuscirà a portare a termine, visto l’interesse mediatico intorno alla vicenda Corona – Fogli e avendo proprio l’ex re dei paparazzi come ospite in studio. Staremo a vedere.

Non è riuscita però a glissare del tutto l’argomento e si è fatta scappare un commento, non proprio lusinghiero, sulla sua collega Alessia Marcuzzi. La D’Urso afferma decisa che lei avrebbe gestito la situazione in maniera completamente diversa, riferendosi al duro video messaggio inviato da Corona e indirizzato a Riccardo Fogli.

Barbara D’Urso critica Alessia Marcuzzi

La Carmelita nazionale, da un lato ammette che durante i reality show è praticamente impossibile pretendere che certi aspetti della propria vita possano rimanere segreti: “A chi entra al Grande Fratello ricordiamo che la sua vita sarà maciullata, che usciranno persone che non ricorda, fratelli segreti, ceste di amanti. Bisogna esserne coscienti e Riccardo lo era.”

Dall’altro lato, però, precisa che lei avrebbe preso altre decisioni in merito al filmato che Alessia Marcuzzi ha mandato in onda: “Ma il modo in cui gli è stato detto è completamente sbagliato. Io, da conduttrice, avrei mandato in onda il video, ma non fatto così”.

Il momento più atteso di questa sera, resta comunque il faccia a faccia con Corona. Sulle Instagram Stories dell’ex re dei paparazzi sono comparse clip riguardanti i passati screzi con la D’Urso: sembra proprio che i due stiano affilando le armi per il duello finale.