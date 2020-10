Live, Barbara D’Urso furiosa per gli accordi della Marchesa D’Aragona: "Lo show è mio e decido io"

Durante la puntata di “Live – Non è la D’Urso” andata in onda ieri domenica 25 ottobre, tra i vari dibattiti, abbiamo assistito anche al duro scambio di battute tra la conduttrice e la Marchesa D’Aragona. Quest’ultima, nei mesi scorsi, era balzata agli onori del gossip per il suo titolo nobiliare messo in discussione da molti.

Ancora una volta la D’Urso avrebbe voluto dare la possibilità a Daniela Del Secco – questo il nome della Marchesa – di mettere un ulteriore punto alla controversa situazione. Non appena, però, è stato affrontato questo spinoso argomento, ecco che è successa una cosa imprevedibile che ha lasciato basita la D’Urso stessa.

Live – Non è la D’Urso, il duro scontro con la Marchesa d’Aragona

“Non erano questi gli accordi“, ha esordito la Del Secco cercando di chiudere sul nascere la questione e precisando che era arrivata in trasmissione in veste di giornalista, quale è, per parlare del Grande Fratello Vip: “Mi avevano detto che sarei venuta qui come giornalista a parlare del Grande Fratello, mi era stato garantito dal mio agente che finalmente dopo diverse volte che vengo qui con piacere, non sarei stata oggetto di tiro al bersaglio” conclude la Marchesa visibilmente irritata.

Con espressione incredula la D’Urso non rimane certo in silenzio, anzi parte all’attacco e precisa con un certo sarcasmo di non essere a conoscenza che i giornalisti potessero avere un agente per stipulare accordi che, peraltro, lei ignora totalmente. Ragion per cui, essendo all’oscuro di questi patti presi, la D’Urso decide di non andare oltre con la Marchesa: “Questa trasmissione la conduco e la scrivo io, decido che questa sera io non parlo più di lei perché non conosco questi accordi. Quello che si fa qui lo decido io e non il suo agente”.

Visibilmente irritata la conduttrice liquida in pochi passaggi la Del Secco che para il colpo commentando: “Certo, è la cosa migliore“, gettando benzina sul fuoco e ricevendo una piccata risposta da parte della D’Urso: “La cosa migliore lo dico io, quindi quello che si fa qui lo decido io“.