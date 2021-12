Lite tra Signorini e Bruganelli: i retroscena e la previsione di Bonolis

Una lite che di certo non è passata sotto traccia quella tra il padrone di casa del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini e la sua opinionista di fiducia, Sonia Bruganelli. Forse non appare più tanto consono parlare di fiducia, visti i risvolti della puntata appena trascorsa del reality. Tra i due infatti sembrano che sia già arrivato il momento dei ferri corti, tanto che sono davvero tanti gli utenti che affermano di un probabile abbandono anzitempo della Bruganelli, forse proprio a partire dall’anno venturo.

E pensare che le cose stavano davvero andando bene in studio, tanto che le opinioniste, nel breve spazio a loro dedicato, attuavano sempre interventi decisivi e mai scontato, la Bruganelli così come Adriana Volpe.

Sonia vs Alfonso: i retroscena e la profezia di Bonolis

Proprio durante la puntata infatti, si assiste alla scena di Alfonso mentre toglie l’intervento alla Bruganelli; gesto che ha non poco indispettito Sonia, tanto da farlo presente, per poi alzarsi dalla sua poltrona e sparire per un’ora abbondante. I cameraman hanno fatto il possibile per evitare inquadrature dirette, ma nei grandangoli erano evidente che la poltrona di Sonia era vacante.

Cosa sia successo nel backstage non è ancora dato saperlo con certezza, ma pare che la firma di Dagospia, il giornalista Giuseppe Candela, ha spiegato che la situazione ha più volte rischiato di precipitare anche dietro le quinte: “Mi dicono clima rovente. Tensioni dietro le quinte. Stanno provando a convincere la Bruganelli a rientrare ma lei per ora si rifiuta“.

A quel punto Sonia rientra in studio, indispettita, tanto che durante il suo intervento ha esordito con fare sarcastico: “Posso parlare ora?“, mentre Signorini ha risposto: “poi ci spieghiamo durante il nero della pubblicità. Questa mi sembra la soluzione più intelligente“. A questo punto della storia, sono in tanti ad aver unito alcuni concetti, ovvero il fatto che le due opinioniste ricevono davvero un spazio minuscolo per i loro interventi, tanto che lo stesso marito della Bruganelli, Paolo Bonolis, aveva più volte sottolineato la cosa con fare elegante e velato, dichiarando di fermarsi a seguire molto poco il reality, proprio a voler sottolineare il poco intervento della moglie.

Insomma sembra a Sonia vada oltremodo stresso la modalità di fare televisione di Signorini. Cosa accadrà adesso? Saranno vere le voci che circolano in giro sullo scontato abbandono della Bruganelli già a partire da gennaio? Staremo a vedere.