L’Isola di Pietro 3, ultima puntata: Monica si costituisce per l’omicidio di Chiara, Valerio chiede il trasferimento

Venerdì 22 novembre andrà in onda la sesta e ultima puntata dell’amatissima serie tv “L’isola di Pietro 3” che, attraverso un sorprendente finale di stagione, si prepara a salutare il vasto pubblico di Canale 5. Questa terza stagione che vede protagonisti Gianni Morandi, Elena Baschetti e la new entry Francesco Arca ha registrato ottimi ascolti che hanno confermato il potenziale della fiction.

L’ultima puntata è caratterizzata da una svolta improvvisa delle indagini che riguardano la morte della giovane Chiara Spanu. Ad offrire un ribaltamento alle indagini è Monica, la madre di Stella, che decide di costituirsi raccontando di aver appiccato il fuoco causando la morte della ragazza. La sua confessione non convince nessuno infatti Pietro ed Elena iniziano a sospettare che Monica stia proteggendo un’altra persona, molto probabilmente la figlia Stella.

Quest’ultima si è sempre presentata come la migliore amica di Chiara, ma il suo atteggiamento non è mai stato chiaro e i suoi comportamenti dopo la scomparsa dell’amica sono risultati ambigui. Valerio per proteggere Monica e Stella tenta in tutti i modi di depistare le indagini e confondere le idee ai colleghi. Sempre più vicini ad un’effettiva soluzione del caso, Elena e Diego si impegnano a capire il motivo per cui una felpa conservata nei reperti dell’indagine sia stata spostata.

L’autore di questi cavilli è Valerio, che intento a creare sempre più ostacoli alle indagini diretti da Elena, arriva al punto di chiedere un trasferimento con la speranza di togliersi dai guai creati. Elena delusa da Valerio, proverà a convincerlo a rimanere a Carloforte fino a quando il caso di Chiara non sarà chiuso definitivamente.

Nel frattempo Caterina, dopo aver rinunciato alla sua storia d’amore con Leonardo, comprende di essere ancora innamorata di Diego e fa il possibile per riconquistare il ragazzo incontrando molte difficoltà. Diego, dopo aver superato il blocco psicologico che lo teneva distante da sua figlia Anna, inizia a sentirsi pronto a fare il padre e a formare una famiglia con Margherita con la speranza di offrire il meglio alla piccola arrivata.

Caterina, comprende che Diego è sempre più distante da lei e trova conforto nei consigli e nella saggezza di Pietro. A scombussolare le storie di tutti i personali e le dinamiche della trama è proprio l’avverarsi di un grande imprevisto che offrirà un finale del tutto inaspettato.