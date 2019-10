L’isola di Pietro 3, puntata del 25 ottobre: Diego potrebbe essere il padre della figlia di Chiara

Venerdì 18 ottobre ha avuto inizio la prima puntata della terza stagione della serie televisiva “L’isola di Pietro” che vede come protagonista il cantante Gianni Morandi. Le anticipazioni esclusive del secondo appuntamento trasmesso su canale 5 il 25 ottobre svelano che ci saranno degli sviluppi importanti intorno al personaggio di Caterina. Quest’ultima dovrà fare i conti con l’operazione agli occhi, in seguito alla quale avrà un percorso graduale di recupero della vista.

Si tratterà di un momento importante per la giovane donna che sarà felice degli evidenti progressi, al punto da riscoprire il sapore della vita. Diego avrà un confronto con Pietro, nel corso del quale deciderà di parlare al medico di una situazione delicata. Il giovane uomo racconterà un suo segreto che potrebbe regalare delle sorprese inaspettate.

I dubbi di Diego

Diego svelerà a Pietro di aver avuto una relazione con Chiara, motivo per il quale c’è l’ipotesi che possa essere lui il padre della bambina. Elena e Valerio cominceranno a fare delle indagini intorno a chi possa essere il genitore della figlia di Chiara. I due ragazzi crederanno che sia il professore di lettere di Chiara, sul quale cominceranno a nutrire dei sospetti che potrebbe aver avuto una relazione extraconiugale con la giovane donna. La polizia si renderà conto che l’insegnante sta raccontando delle bugie, ma ci sono altre persone che stanno assumendo lo stesso comportamento.

Si tratta dei compagni di classe di Chiara, tra i quali spicca il nome di Stella che potrebbe nascondere un segreto molto importante alle forze dell’ordine. Pietro, dal canto suo sarà impegnato a salvare la vita della bambina per compiere un miracolo, mentre andranno in corso le indagini. Si verificherà una svolta intorno al caso che regalerà una sorpresa inaspettata.

La prima puntata de L’isola di Pietro 3 è stata mandata in onda venerdì 18 ottobre e ha visto la presenza di new entry, tra le quali si annovera il nome di Francesco Arca. Quest’ultimo si mette a confronto con il ruolo del vicequestore aggiunto che entra a far parte del commissariato di Carloforte e il suo nome è Valerio Ruggeri.