L’Isola di Pietro 3: i dubbi dei fan sulla morte del vicequestore Alessandro Ferras

I fan hanno mostrato dei dubbi sul motivo legato all’uscita di scena del personaggio di Alessandro all’interno della serie televisiva “L’isola di Pietro 3”. Il pubblico si chiede se l’amato vice questore possa essere morto nella fiction, ma si trattava di un’uscita di scena prevista. Nel mese di marzo Michele Rosiello, interprete di Alessandro, ha rivelato che avrebbe lasciato la serie tv, non prendendo parte alla terza stagione della fiction con Gianni Morandi.

Potrebbe essersi trattato di una decisione presa dalla produzione de L’isola di Pietro che non ha voluto togliere una figura importante all’interno della serie, come il vice questore. Questo ruolo è stato affidato all’attore Francesco Arca, il cui personaggio farà squadra con Elena nello svolgimento delle indagini per scoprire la verità intorno ai casi.

Il nuovo vice questore arrivato a Carloforte avrà il compito di aiutare la figlia di Pietro a ricostruire la sua vita. Le domande dei telespettatori continuano a essere incentrate intorno alla figura di Alessandro Ferras, intenzionati a capire per quale causa ci sia stata la sua uscita di scena.

Le cause che hanno portato all’uscita di scena

Tutti gli indizi portano a pensare che sia morto il compagno di Elena e, con l’arrivo della terza stagione, le cose sono cambiate portando a un salto temporale. La figlia del dottor Pietro, dal canto suo è diventata madre ed è ritornata dagli Stati Uniti in compagnia del figlio e di Caterina che ha affrontato un intervento agli occhi. Il bambino dovrebbe crescere senza la presenza del padre, vista l’assenza di Alessandro, e le anticipazioni della fiction avevano rivelato che Elena avrebbe dovuto fare i conti con un lutto.

Ci sono stati molti arrivi nella terza stagione de L’isola di Pietro, come dimostrato dalla presenza di attori e attrici, come Raniero Monaco di Lapio, Arianna Montefiori, Francesco Arca, Caterina Murino e Francesca Chillemi. Quest’ultima andrà a interpretare il ruolo di un’insegnante di ginnastica nella scuola di Carloforte, dove studia la figlia Stella.

Inoltre può rendere felice il pubblico l’approdo del giovane attore Mirko Trovato che veste i panni di Stefano Orrù, un ragazzo molto solitario.Caterina Murino, dal canto suo si trova nelle vesti della madre di Ilaria e Stefano che ha dovuto superare la morte del marito. Arianna Montefiori, invece, ha il ruolo dell’assistente del dottor Pietro con il quale lavora in ospedale e il nome del suo personaggio è Margherita Spanu. Infine Raniero Monaco di Lapio è un campione di windsurf che ha avuto un gravissimo incidente determinante per compromettere la sua carriera.