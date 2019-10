"L’Isola Di Pietro 3", Gianni Morandi e il rapporto con le new entry della serie

Continua l’attesa dei milioni di telespettatori italiani per la messa in onda della terza stagione della serie televisiva intitolata “L’Isola Di Pietro” che vede come protagonista indiscusso Gianni Morandi. Il cantante emiliano è stato protagonista di una recente intervista al settimanale “DiPiù Tv”, dove ha avuto modo di dare delle anticipazioni intorno alla fiction firmata Mediaset.

L’artista ha spiegato che manca poco tempo per l’inizio della terza stagione de L’Isola Di Pietro, la cui data d’inizio è fissata per il prossimo 18 ottobre. Morandi ha posto l’accento su un caso che sembrerà essere irrisolvibile, un giallo che creerà delle tensioni nell’animo dello spettatore. In particolare si è concentrato intorno alla figura di Chiara che dovrà fare i conti con dei cambiamenti inaspettati, mentre il dottor Pietro sarà chiamato a svolgere delle indagini intorno a un caso considerato molto complicato.

Le parole del cantante emiliano

Queste sono le dichiarazioni di Gianni Morandi che ha affermato: “Il personaggio di Chiara dovrà affrontare un cambio di vita piuttosto netto, mentre il mio sarà chiamato a tirare le fila di un giallo che apparentemente sembrerà irrisolvibile”.

Il cantante si è soffermato sulla presenza di Alma Noce, il cui arrivo sarà fondamentale per risolvere alcune situazioni. Il giallo a cui fa riferimento Morandi nel corso dell’intervista a DiPiù Tv riguarda la morte di Alessandro e non si riusciranno a chiarire le circostanze nelle quali è morto il giovane uomo.

Il cantante ha parlato anche delle new entry che prenderanno parte alla terza stagione de L’Isola Di Pietro, tra i quali spiccano i nomi di Francesco Arca, Francesca Chillemi e Caterina Murino. L’artista ha fatto notare di essere rimasto sorpreso dalla grande preparazione delle tre new entry. Sono arrivate delle parole di stima del cantante nei confronti di Francesco Arca attraverso queste dichiarazioni: “Non lo conoscevo, è quello con cui ho parlato di più”.