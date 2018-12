L’Isola di Pietro 3, anticipazioni sulla storia d’amore tra Pietro ed Isabella

A poche settimane dalla fine della seconda fortunatissima stagione della fiction televisiva di Canale 5 “L’Isola di Pietro” – con protagonista Gianni Morandi – trapelano le prime indiscrezioni sul sequel della narrazione che, come sempre, riserverà nuovi avvincenti colpi di scena e misteriori intrighi.

Come sempre il protagonista assoluto della fiction sarà Gianni Morandi, che interpreta il ruolo del dottor Pietro e che vedrà svilupparsi sempre più la sua storia con la bella Isabella, interpretata dalla straordinaria Lorella Cuccarini. La terza stagione quindi si snoderà anche e soprattutto intorno alla love story dei due protagonisti.

L’amore di Pietro e Isabella messo a dura prova dai problemi famigliari

Ma come sempre accade nelle migliori fiction, l’amore tra Pietro e Isabella sarà messo a dura prova da una serie di eventi interni alle loro rispettive famiglie, che toglieranno serenità alla coppia. A dare le prime anticipazioni sul sequel della narrazione è il settimanale di gossip “Vero”, che se da un lato assicura l’esecuzione della terza stagione, dall’altro ha assicurato nuovi colpi di scena.

Lorella Cuccarini sembra essere stata confermata anche per l’ottimo riscontro di pubblico avuto ma anche per le grandi capatità recitative, in tal senso si legge sulla rivista che: “Confermatissima nel ruolo di Isabella, Lorella Cuccarini, che si sicuro ha contribuito all’ottimo riscontro del pubblico. Infatti nella nuova serie il suo personaggio acquisterà maggior peso e vivrà una nuova storia con il dottor Pietro“.

Ma le anticipazioni non si fermano qui, infatti stando a quanto si legge nel sequel ritornerà anche Davide, interpretato dall’attore Erasmo Genzini, che sicuramente allaccerà un nuovo amore con uno dei protagonisti della fiction o contribuirà a creare nuovi disastri che metteranno in subbuglio la vita dei personaggi.

A fronte del successo della prima e della seconda stagione della fiction, c’è anche un grande impegno e sacrificio da parte degli attori, in tal senso le parole di Gianni Morandi che ha dichiarato: “Lavoro quasi più adesso di venti o quaranta anni fa. E non ho più l’energia che avevo allora“, anche se apre alla possibilità di fare anche un album di Natale.