L’Isola di Pietro 3, anticipazioni dell’8 novembre: Caterina decide di lasciare Carloforte

La popolare fiction di Canale 5 “L’Isola di Pietro 3” tornerà venerdì 8 novembre con un nuovo appuntamento, dove accadranno nuovi clamorosi colpi di scena, che vedono come protagonista principale Caterina, che non sta vivendo un momento particolarmente bello, nonostante invece le cose sembravano dare un’altra impressione.

La giovane infatti è riuscita a tornare a vedere, dopo un intervento chirurgico molto importante, che quindi le ha dato la possibilità di riacquistare la vista. Una notizia, questa, che aveva quindi riportato la serenità nella sua vita, ma si sa, a Carloforte le cose cambiano improvvisamente, così la ragazza ha dovuto confrontarsi con nuovi inaspettati problemi e avversità.

Caterina decide di lasciare Carloforte insieme a Leonardo

La notizia del tradimento di Diego sconvolge Caterina e, nonostante l’impegno del giovane per farsi perdonare, la ragazza tende ad avvicinarsi a Leonardo. Il loro feeling è evidente, tanto che Diego soffre nel vedere la sua compagna avvicinarsi sempre più all’istruttore, temendo quindi il peggio per il loro rapporto.

Deigo non si arrende al fatto di perdere la sua amata, ma Caterina prenderà una decisione senza precedenti che cambierà il sequel della narrazione. Nel corso del quarto appuntamento con “L’Isola di Pietro 3” – in onda in prima serata su Canale 5, subito dopo “Striscia la notizia” – Caterina deciderà di lasciare tutto e tutti, per voltare pagina insieme a Leonardo.

La relazione tra Caterina e Leonardo non sembra trovare l’approvazione di Pietro né di Elena, che rimarranno sconvolti dalla decisione della giovane. La cosa che ancora non è chiara e se l’istruttore lascerà l’isola insieme a Caterina, considerato che è al centro di alcune indagini. Andrà contro la legge per amore di Caterina, oppure lascerà andare da sola la sua amata?

Pietro Sireni dovrà vedersela con un nuovo omicidio, che sarà strettamente legato alla scomparsa di Chiara. A morire stavolta sarà Lara, e tutti gli indizi portano al padre, Franco Portorico.