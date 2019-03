L’Isola di Pietro 3: a maggio il via alle riprese

L’isola di Pietro è una serie tv andata in onda su Canale 5 tenendo incollati milioni di spettatori durante le due stagioni prodotte fino ad ora. La trama della fiction ruota intorno al pediatra Pietro Sereni (interpretato da Gianni Morandi) e a sua figlia Elena Sereni, (interpretata da Chiara Baschetti) che torna in paese e ritrova sua figlia Caterina (interpretata da Alma Noce). Il tutto si svolge a Carloforte l’unico comune dell’isola di San Pietro, nella provincia del Sud della Sardegna dove accadono una serie di fatti inspiegabili.

Come già era stato anticipato dato il successo de l’isola di Pietro 1 e 2, la terza serie della fiction si farà e a dirlo era stato Giancarlo Scheri, direttore di Canale 5 commentando gli ascolti positivi della sesta e ultima puntata della seconda serie; Infatti, grazie all’affetto e alla stima dei telespettatori, l’ultima puntata della seconda stagione si era conclusa con il 16,26 % di share tenendo incollati alla televisione ben 3.643.000 milioni di persone.

Adesso, in aggiunta a quanto già anticipato dal direttore di Canale 5, vi è un’ulteriore conferma che la fiction si farà; secondo quanto scritto su TV Sorrisi e Canzoni nel numero in edicola di martedì 26 Febbraio, la fiction verrà registrata a partire da maggio 2019 per realizzare la terza stagione dell’attesissimo film.

Da quel giorno si riuniranno tutto il cast e la troupe per dare vita alle riprese di questo nuovo capitolo, ma nel frattempo sono aperti i casting e la produzione è alla ricerca di volti nuovi da aggiungere tra le conferme già individuate del cast.

Secondo alcune indiscrezioni, Gianni Morandi sarà ancora una volta il protagonista indiscusso della fiction con al suo fianco nuovamente Isabella (interpretata da Lorella Cuccarini) e pare che anche Elena e la figlia Caterina insieme al fidanzato Diego (interpretato da Erasmo Genzini) saranno ancora al centro delle strane questioni che accadono a Carloforte.