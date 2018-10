L’Isola di Pietro 2, anticipazioni puntata del 28 ottobre: la scomparsa di Vanessa

Eccoci arrivati ad un nuovo appuntamento con l’appassionante fiction di Canale 5 “L’Isola di Pietro 2” – con protagonisti principali Gianni Morandi e Lorella Cuccarini – che andrà in onda domenica 28 ottobre e che stando ai risultati degli ascolti ottenuti dalla prima puntata, non potrà che replicare continuando così il successo della fiction.

A caratterizzare questa il sequel della narrazione sono ancora una volta i complicati rapporti tra Elena ed Alessandro, ma anche quelle del dottore che proseguirà senza sosta ad occuparsi della vita degli altri, ma anche non solo, perché tra le sue prerogative c’è anche quella di risolvere tanti misteri.

La scomparsa di Vanessa

Le anticipazioni della puntata della fiction “L’Isola di Pietro 2” che andrà in onda domenica 28 ottobre alle 21,15 circa, svelano che il protagonista principale, il dottor Pietro continuerà ad occuparsi di Tobia, rimasto in coma farmacologico. Diego invece avrà come sempre un ruolo molto importante, perché sarà l’unico in grado di comprendere Caterina, sostenendola.

Chi invece non sembra destinato a comprendersi mai sono Elena e Alessandro: ed è proprio sul complicato groviglio di sentimenti tra i due che si concentrerà la narrazione della seconda stagione della fiction. Anche nel corso della seconda puntata ci saranno degli inaspettati quanto avvincenti colpi di scena.

Dopo la morte di Giulia Canale – interpretata da Elisabetta Canalis – la tranquillità dell’isola verrà turbata dalla scomparsa di un’altra donna, a far perdere le sue tracce sarà infatti Vanessa Silas dopo una festa in spiaggia. Le indagini non riescono ad individuare nell’immediato il colpevole, ma ci saranno degli indizi fondamentali che saranno determinanti per la risoluzione del caso. Anche Elena e Alessandro saranno impegnati nel ritrovamento della donna, ma questa vicinanza porterà a nuove discussioni e litigi fra i due, dovuti al fatto che Elena non ha più fiducia nel giovane Alessandro.