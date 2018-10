L’Isola di Pietro 2, anticipazioni puntata del 21 ottobre: la misteriosa morte di Giulia

Eccoci arrivati all’attesissimo inzio della seconda stagione della fiction Mediaset “L’Isola di Pietro“, che andrà in onda in prima serata domenica 21 ottobre su Canale 5. Protagonista della serie sarà sempre Gianni Morandi nel ruolo del dottor Pietro Sereni, amatissimo medico pediatra di Carloforte che oltre ad avere una famiglia complessa ha anche l’hobby di risolvere misteri.

Oltre a nuovi emozionanti colpi di scena, sono tante le novità di questa seconda stagione come l’entrata nel cast anche dell’attrice e showgirl Elisabetta Canalis, ma anche Lorella Cuccarini, entrambi personaggi che hanno lavorato al fianco di Morandi in altre impotanti occasioni, dando dimostrazione della loro bravura e alta professionalità.

Le anticipazioni della prima puntata

I fan della fiction si domandano già quale sarà il seguito della narrazione, che vedrà impegnato come sempre il dottor Pietro Sereni (interpretato da Gianni Morandi) alle prese non solo con il suo lavoro a Carloforte, ma anche con la sua famiglia, infatti il medico ha ritrovato la figlia Elena (interpretata da Chiara Baschetti) aggiungendo alla famiglia anche la nipote adolescente Caterina (Alma Noce).

Oltre a Caterina la fmiglia si arricchisce anche della presenza di Alessandro (interpretato dall’attore Michele Rosiello), collega e fidanzato di Elena. Le anticipazioni della puntata di domenica 21 ottobre svelano che Pietro si troverà ad indagare su un brutto incidente e sulla misteriosa morte di Giulia Canale (Elisabetta Canalis).

La morte della donna, infatti, irrompe violentemente nella tranquillità di Carloforte. Caterina si ritroverà ormai quasi del tutto senza vista, tentando sempre di ricordare i dettagli del suo incidente mentre i rapporti tra Alessandro e Elena – dubbiosa circa il vero legame tra Giulia anale e Alessandro – sono sempre più tesi. Intanto il medico cerca di stare dietro a Diego (interpretato da Erasmo Genzini) che, sembra non voler proprio abbandonare il suo lavoro per lo spacciatore Walter Sasso (Fabrizio Nevola), e proprio in questa occasione fa un incontro inaspettato, cioè quello del figlio di un tossico, il piccolo Tobia (Alessio Di Domenicantonio) bisognoso d’aiuto.