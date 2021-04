"L’isola dei famosi", Zorzi attacca i naufraghi che negano le strategie: "Non fate le vergini incinte"

Cosa ne pensa l’autore

Emanuele Novizio - Spesso nascondere i gruppetti nati, che si siano formati al "Grande Fratello Vip" oppure a "L'isola dei famosi", può essere controproducente per i concorrenti stessi. Infatti, come dice tra l'altro Tommaso Zorzi, non ci sarebbe davvero nulla di male nell'ammettere che si sta seguendo una strategia per andare avanti e la sincerità sarebbe davvero premiata.