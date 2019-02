L’Isola dei Famosi, Youma Diakite si ritira: "Lo faccio per mio figlio"

Questa edizione de “L’Isola dei Famosi” verrà ricordata per i numerosi abbandoni. Infatti, anche se la trasmissione è iniziata da poche settimane, possiamo segnalare già i ritiri di Giovanni “John” Vitale e Francesca Cipriani, mentre anche Paolo Brosio sta avendo alcuni problemi di salute, e così ha lasciato momentaneamente Cayo Cochinos.

In queste ore però, a questa lista, si aggiunge anche l’ex modella Youma Diakite. Il suo ritiro avviene come un fulmine a ciel sereno, poiché fino a questo momento non si registravano malesseri da parte della donna. Nel daytime del reality show di Canale 5 ha spiegato i motivi di questo abbandono, sottolineando che non è successo nulla di grave.

I motivi dell’addio al reality show

Gli autori del programma ha informato Youma che suo figlio non sta prendendo bene la separazione da sua madre, e che sta molto male. Per questo motivo ha preso una decisione drastica: “Non è accaduto niente di grave. Arriva un punto in cui il gioco finisce perché capisci che le persone a cui vuoi bene stanno male. Mio figlio sta prendendo in modo un po’ traumatico la lontananza e quindi ho deciso di tornare a casa”.

Youma Diakite, nell’ultimo confessionale, rivela di aver stretto amicizie molto importanti in Honduras con alcuni naufraghi: “Di quest’isola porterò nel cuore i miei compagni di avventura, soprattutto Marco Maddaloni, Ghezzal, e Aaron Nielsen, me li porto nel cuore”.

Proprio Marco Maddaloni rivela tutto il suo dispiacere per l’abbandono dell’ex modella maliana, aggiungendo che “L’Isola dei Famosi” perde una grande naufraga. Tuttavia, i compagni non hanno potuto fare a meno di sostenere ed accettare di buon grado la decisione presa da Youma Diakite. Per il momento, non si parla di un suo possibile sostituto.