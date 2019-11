L’Isola dei Famosi, Walter Zenga smentisce la sua presenza: "È una bufala totale"

Nei giorni scorsi il sito “Veryinutilpeople” ha accostato il nome dell’ex calciatore Walter Zenga come possibile concorrente della prossima edizione de “L’Isola dei Famosi“, reality show di Canale 5 che dovrebbe andare in onda nella seconda metà del 2020.

Sempre leggendo questa indiscrezione, Walter Zenga avrebbe accettato questa offerta se non fosse stato chiamato da nessuna squadra di calcio. Tuttavia “L’Uomo Ragno” in queste ore ha voluto rilasciare una intervista al sito de “Il Giornale“, smentendo categoricamente la possibilità di partecipare a un reality show poiché il suo unico sogno è quello di allenare.

Le parole di Walter Zenga

Il portiere in questa intervista si mostra incredulo dinanzi a questa notizia: “Ma non diciamo cazz.! È una bufala totale, una balla, non c’è nulla di vero. E sinceramente mi sto anche parecchio arrabbiando. Ma vi sembra possibile che possa preferire un programma televisivo a una panchina di serie A? Il calcio è tutta la mia vita, nessun dubbio: non farò mai un programma televisivo né null’altro che non abbia direttamente a che fare con il calcio”.

Per Walter Zenga questa non sarebbe stata la prima esperienza in televisione dove non si parla di calcio. Infatti l’ex portierone della nazionale ha fatto parte del cast di “C’è posta per te” nel 2000, condotto da Maria De Filippi, con il ruolo di postino.

Una esperienza ormai dimenticata da Walter Zenga, poiché secondo il portiere questa notizia sarebbe stata lanciata da qualche procuratore per screditarlo: “Pensate a un presidente che sente questa voce… Se la prende per vera magari lascia perdere e ingaggia un altro invece di me”. Infatti negli ultimi giorni viene accostato sempre di più alla panchina dell’Udinese come successore di Igor Tudor.

La sua rabbia non finisce comunque qui perché termina la sua intervista ‘avvisando’ colui che ha creato questa fake news sul proprio conto: “Se becco chi ha messo in giro questa voce…”.