L’Isola dei Famosi, Vladimir Luxuria e Ilary Blasi criticano il rapporto tra Lo Cicero e Mazzoli

Durante la settima puntata de “L’isola dei famosi“, il reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi, si torna a parlare del rapporto tra Marco Mazzoli e Andrea Lo Cicero. Entrambi sono dei grandi protagonisti di questa edizione, oltre al fatto di aver battibeccato più di volta a causa dei loro caratteri forti e autoritari.

Il conduttore di “Lo Zoo di 105” ci è andato piuttosto duro nei confronti di Marco Mazzoli, accusando Andrea Lo Cicero di essersi montato la testa e di indossare la maschera di Iron Man, oltre a sminuirlo sottolineando che utilizza delle parole a caso poiché non conosce bene l’italiano.

Il confronto tra Marco Mazzoli e Andrea Lo Cicero

L’opinionista Vladimir Luxuria, come una furia, si scaglia contro gli ultimi atteggiamenti tenuti da Andrea Lo Cicero: “Chi non ha le pa*e parla alle spalle. Puoi pensare quello che vuoi, però cerca di dirlo in faccia. Soprattutto quando hai ceduto la collana di leader a Marco, hai tentato di fare di tutto per screditarlo davanti agli altri”. Andrea ammette che a volte può capitare di parlare alle spalle delle persone, ma ci tiene comunque a sottolineare di essersi confrontato spesso faccia a faccia con Marco.

Il conduttore radiofonico, interpellato in merito a questo argomento, cerca di sminuire la vicenda, rivelando come il tutto possa far parte del gioco e che entrambi si sono ampiamente chiariti durante la settimana. Neanche Enrico Papi sembra essere convinto da Marco Mazzoli e lo accusa di essere uno stratega; ma il naufrago si difende rivelando che in Honduras sta cercando di tirare fuori il suo vero “Io”, discostandosi dall’immagine che si è costruita dopo anni di radio.

In seguito alle nuove parole di affetto dette da Marco su Andrea, il quale afferma che in settimane si sono parlati più volte e chiariti con un abbraccio, Ilary Blasi lancia un’ultima frecciatina: “La strategia che avete è che in puntata vi abbracciate e finita la puntata ve ne dite di ogni. Ve ne siete detti di ogni e oggi fate gli amici, non ci crediamo”.