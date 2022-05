L’isola dei famosi, Vladimir Luxuria attacca Estefania Bernal: "Con Roger una fiction mal recitata"

Ascolta questo articolo

Nelle scorse settimane Roger Balduino, uno dei concorrenti de “L’isola dei famosi“, ha dichiarato che almeno inizialmente il rapporto con Estefania Bernal sia nato solamente con l’obbiettivo di far intenerire, e magari guadagnare qualche punto, da parte del pubblico da casa.

Con il passare dei giorni però la loro relazione è diventata sempre più importante, ammettendo quindi di essersi davvero affezionata a lei non ricevendo però le stesse attenzioni. Ovviamente Estefania ha negato ogni tipo di strategia, accusando quindi il modello di essere una persona totalmente bugiarda e chiudendo ogni tipo di relazione con Roger.

Le nuove accuse di Vladimir Luxuria

Come riportato testualmente dal sito “Fanpage”, nell’ultima diretta de “L’isola dei famosi” si ritorna a parlare della storia d’amore tra Estefania Bernal e Roger Balduino. La naufraga rivela di essersi davvero affezionata a Roger con il passare delle settimane, accusandolo però in questa puntata di essersi comportato in questa maniera solamente per una sua strategia personale.

“Il suo pianto senza lacrime io non l’ho creduto” accusa Estefania che poi aggiunge: “Mi sono avvicinata a lui per chiedergli perché piangesse, mi ha detto perché non poteva essere leader. Lui ammazzerebbe chiunque per arrivare in finale. Non ci credo che si stia innamorando di me, non credo al suo amore per me“.

Vladimir Luxuria però, dinanzi a queste parole, diventa una furia e ricorda di come almeno Roger abbia provato a chiedere scusa agli altri naufraghi: “Vuoi farci credere che sia Roger a voler costruire questa cosa? Perché non hai chiesto anche tu scusa al gruppo? Dovevi chiedere scusa anche a noi pubblico preso in giro da questa fiction mal recitata“.

La Bernal però nega di aver preso in giro il pubblico, cosa che secondo lei avrebbe fatto Roger una volta arrivata la sua ex fidanzata in Honduras. Nella parte finale interviene anche Balduino, sottolineando che non gli interessa più cosa pensa Estefania ritenendosi finalmente una persona libera.