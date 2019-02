L’Isola dei Famosi, Vladimir Luxuria affonda Soleil Sorgè: "E’ andata fare quello che sa fare, la corteggiatrice"

Il reality show “L’Isola dei Famosi” sembra proprio non voler spiccare il volo. Questa edizione è iniziata in sordina e a poco è valsa l’entrata di Jeremias Rodriguez e di Soleil Sorgè, al pubblico non sembra bastare per rendere interessante un format che ormai di famoso ha solo le spiagge dell’Honduras.

Così, con un estremo tentativo di salvare il salvabile, Soleil entra a gamba tesa contro Nicoletta Larini, fidanzata di Stefano Bettarini e reduce da un’esperienza emotivamente molto forte per lei: Temptation Island Vip. In molti ricorderanno quanto la ragazza abbia sofferto per gli atteggiamenti di Bettarini sulle spiagge della Sardegna circondato da bellissime tentatrici. Lei era nel villaggio vicino e poteva chiedere di mettere termine a questa tortura: ora le cose sono ben diverse e il suo amato è a migliaia di chilometri da lei, e potrebbe lasciarsi andare al suono ammaliatore della sirena Soleil.

Questo atteggiamento così sfacciatamente provocatorio, ha attirato sull’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, parecchie critiche e accuse. Anche Vladimir Luxuria ai microfoni di Barbara D’Urso, nella trasmissione Pomeriggio Cinque, ha voluto dire la sua e lanciare una bella frecciata alla bionda naufraga.

L’affondo di Vladimir Luxuria contro Soleil Sorgé

Trovandosi a commentare il video diventato virale della prova del fango – durante la quale Soleil non si è certo risparmiata e ha “spremuto” i suoi colleghi di avventura fino all’ultima goccia di fango, appunto, arrivando a toccare anche punti “intimi” più e più volte – Luxuria si è spinta oltre e ha detto la sua sulla presenza della Sorgé al reality: “Abbiamo ben capito le intenzioni con cui è entrata a L’Isola“, e la D’Urso con la sua solita “innocente curiosità“, la incalza: “Cioè quali? Non capisco” e Vladimir non si lascia perdere l’occasione per affondare il colpo: “Tesoro, quella di provarci, l’ha detto anche su Stefano, è una che è andata lì per fare quello che sa fare: la corteggiatrice, non sa fare altro nella vita“.

Infine, conclude il suo discorso mettendo l’accento sul fatto che se l’atteggiamento di Soleil – che ha toccato in ogni dove i compagni maschi – lo avesse avuto un uomo verso le donne, si sarebbero usati termini come “violenza“, “abuso” e “scandalo“.