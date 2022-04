"L’isola dei famosi", Vladimir Luxuria affonda Jeremias Rodriguez: l’opinionista mette il naufrago spalle al muro

Una nuova puntata de “L’isola dei famosi” è andata in onda. Il reality della sopravvivenza, condotto da Ilary Blasi, è entrato nel vivo per quanto riguarda le dinamiche. I naufraghi sono ormai schierati chi da una parte e chi dall’altra. Ci sono affinità e divergenze e due che proprio non si prendono, sono Nicolas Vaporidis e Jeremias Rodriguez.

L’attore e il fratello di Belen non sono mai andati d’accordo e non hanno mai fatto nulla per nasconderlo. Tanto che la produzione ha deciso di mettere l’uno difronte l’altro, in un faccia a faccia che non ha sortito alcun effetto, anzi. Gli scontri dell’ultima diretta, sono però da ricondurre a quella precedente. In particolar modo a quando, dopo aver affrontato la prova leader, Nicolas si sentì male e abbandonò per un po’ la spiaggia.

Alcuni compagni d’avventura, tra cui Jeremias, non hanno creduto al malore di Vaporidis. Al contrario hanno pensato che l’attore abbia scientemente simulato il malore per lasciare momentaneamente l’isola e mangiare così qualcosa. Chi ha avuto questo pensiero sono stati lo stesso Rodriguez e Blind. Secondo i due però, ci sarebbe stato qualcun’altro a pensarla allo stesso modo, ovvero Edoardo Tavassi.

I due, durante la diretta, hanno puntato il dito proprio contro Edoardo. Il rapper ha accusato Tavassi di aver criticato Vaporidis alle spalle, ma il naufrago si è difeso ammettendo di avergli sempre detto tutto in faccia. È intervenuto Jeremias che ha ribadito il concetto secondo il quale non tutti dicano le cose direttamente a Vaporidis. Non ha voluto fare nomi, aggiungendo però che c’è stata gente che lo prendeva in giro e in puntata sta zitta.

Il naufrago si è detto infastidito per questo, ma ha continuato a non voler fare nomi. Ciò ha scatenato l’ira di Vladmir Luxuria, la quale ha affondato Rodriguez, mettendolo spalle al muro. L’opinionista ha perso le staffe, tuonando: “Scusa Jeremias a te dà fastidio che chi ha parlato male di Nicolas non l’ha detto. Adesso a noi ci dà fastidio che tu accusi senza dire chi lo ha detto. Se hai le pa..e fai i nomi“.

Il fratello di Belen ha però deciso di non rivelare nulla e questa scelta non è andata giù ai presenti in studio e soprattutto al pubblico a casa. Il web si è scatenato, schierandosi dalla parte della Luxuria e contro Jeremias. Rodriguez, per i suoi modi di fare e per gli atteggiamenti assunti, sta sempre più perdendo consensi. Vladmir invece è da applausi.