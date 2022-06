L’isola dei famosi, vince Nicolas Vaporidis: la classifica finale

Ascolta questo articolo

La sedicesima edizione de “L’isola dei famosi” è terminata durante la finale del 27 giugno andata in onda su Canale 5. Un’annata che ha ottenuto un discreto successo, dal momento che almeno secondo i piani iniziati il reality show doveva terminare nella giornata del 23 maggio.

Gran merito del successo ottenuto dal programma va attribuito alla conduttrice Ilary Blasi, mattatrice di questa edizione, e dei due opinionisti. Sin da subito i tre conduttori si sono mostrati molto affiatati e sia Nicola Savino che Vladimir Luxuria non sono state delle semplici comparse ma hanno avuto un ruolo piuttosto decisivo per le dinamiche dei naufraghi.

La finale e il vincitore de “L’isola dei famosi”

Partendo dal primo televoto, Ilary chiude immediatamente quello tra Mercedesz Henger e Nick Luciani: conquista il turno successivo la figlia di Eva con il 72% delle preferenze, mentre il cantante deve accontentarsi del 28%. Nonostante la sconfitta Nick esce soddisfatto dal reality e riceve la sorpresa da parte dei “I Cugini di Campagna”, il gruppo di cui fa parte.

Dopo la sfida del tutti contro tutti nell’ultimo percorso ad ostacoli, vinta da Mercedesz, sceglie di mandare al televoto Luca Daffrè. Una scelta non molto apprezzata da parte di Vladimir Luxuria, siccome accusa la Henger di essere una stratega poiché durante gli ultimi daytime ha attaccato duramente Marialaura De Vitis.

Successivamente Luca deve decidere chi mandare al televoto del “Chi vuoi eliminare?”, optando per Marialaura. Il televoto termina dopo poco e viene vinto in maniera schiacciante dall’influencer ove ottiene solamente il 26%, mentre l’ex di Paolo Brosio arriva al 74% e si deve accontentare del quinto posto.

Nell’altra sfida, questa volta dell’equilibrio, Carmen Di Pietro da vincitrice manda al televoto Luca, sottolineando come non vuole mandare al televoto Marialaura. Il naufrago appena nominato deve quindi scegliere nuovamente con chi andare in finale e opta per Mercedesz.

La sfida tra Luca e Mercedesz viene vinta dal modello, seppur questa volta per un soffio (il 49% dei votanti lo vuole a casa) contro il 51% della Henger che quindi deve accontentarsi del quarto posto in classifica ricevendo comunque una sorpresa da parte della madre.

Nell’altro televoto vanno in sfida i due grandi favoriti che sono Nicolas Vaporidis e Carmen Di Pietro. La showgirl napoletana deve accontentarsi della medaglia di bronzo classificandosi al 3° posto con il 58% delle persone pronte a nominarle, mentre l’attore riceve il 42%.

L’ultimo televoto quindi viene conteso da Nicolas Vaporidis e Luca Daffrè, che deciderà il vincitore finale di questa edizione. Ilary Blasi, verso le 1:20, proclama il vincitore della diciassettesima edizione de “L’isola dei famosi”: “Il naufrago che vince l’Isola dei Famosi 2022 è Nicolas Vaporidis“. Le percentuali sono un 87% nei confronti dell’attore, mentre Luca arriva al 13% e quindi si classifica in seconda posizione.

La classifica finale è la seguente: 1. Nicolas Vaporidis; 2. Luca Daffrè; 3. Carmen di Pietro; 4. Mercedesz Henger; 5. Marialaura De Vitis; 6. Nick Luciani.