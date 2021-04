L’isola dei famosi, Vera Gemma non condivide il cibo e fa infuriare Andrea Cerioli: "Con la fame non si scherza"

La mancanza di cibo a “L’isola dei famosi” sta iniziando a farsi sentire e con se iniziano a nascere le prime liti, anche piuttosto furenti, nella trasmissione condotta da Ilary Blasi. Durante il daytime del 16 aprile infatti si è assistito a un duro faccia a faccia tra Vera Gemma e Andrea Cerioli a causa di una porzione di Würstel con le patatine fritte.

Questo premio è stata vinto da Vera durante la prova ricompensa, ma una volta arrivata la sua porzione ha deciso di condividere il premio solamente con una piccola parte dei naufraghi: Miryea Stabile, Fariba Tehrani, Paul Gascoigne e Simone “Awed” Paciello.

Andrea Cerioli attacca duramente Vera Gemma

Inizialmente è stata Fariba ad aver chiamato Andrea Cerioli per mangiare la sua parte della ricompensa, ma l’ex tronista di “Uomini e Donne” rifiuta poiché infuriato dal comportamento di Vera e Miryea, che in un primo momento hanno mangiato da sole: “O mangiamo tutti o non mangio. È vero che si gioca a persone e non in gruppo, ma secondo me con la fame non si scherza. Io non l’avrei fatto neanche al mio peggior nemico di mangiargli in faccia”.

Una volta arrivato in confessionale Vera Gemma, in maniera piuttosto meravigliata, si chiede il motivo dietro al rifiuto di Andrea Cerioli alla sua parte di ricompensa. Questa lite quindi sembra avvicinare sempre di più Fariba avvicinarsi sempre di più alle due “amazzoni” e, come riportato anche dal sito “Fanpage”, Cerioli inizia a pensare in peggio: “Saranno giorni caldi questi. Vedo tutto questo complottino“. Una idea che, in realtà, viene condivisa anche da Francesca Lodo: “Ho visto subito una coalizione tra di loro“.

Un atteggiamento molto rischioso quello che sta tenendo Fariba Tehrani, siccome avviene proprio a pochi giorni dal televoto. Nonostante sia ancora la favorita per salvarti contro Beatrice Marchetti, ogni errore potrebbe essere fatale per peggiorare la sua posizione in Honduras.