"L’isola dei famosi", Vera Gemma delusa dal comportamento di Awed: "Ho creduto alla nostra amicizia"

Durante l’ultima puntata de “L’isola dei famosi“, andata in onda nella giornata del 12 aprile, si è assistito al confronto tra Awed e Vera Gemma. L’attrice, dapprima eliminata e poi sbarcata a Playa Esperanza, ritorna a Playa Palapa con il solo scopo di chiarire alcune cose con lo giovane youtuber.

Tra Simone Paciello e Vera Gemma è nata immediatamente una amicizia, ma le cose sono cambiate da quando l’attrice viene eliminata dai telespettatori. Awed infatti, durante una chiacchierata con Gilles Rocca e Francesca Lodo, rinnega l’amicizia con la fidanzata di Jeda rivelando di essersi molto pentito per aver creato un gruppo con lei.

Il confronto tra Awed e Vera

Una volta accolto il giovane influencer da bendato, l’attrice si dichiara subito dispiaciuta per le parole dette da Awed: “Io ho creduto nella nostra amicizia e in te. Invece hai pensato che questo programma potesse fare a meno di me. Qui ti sei sbagliato. Non me ne sono mai andata da qui. Sono stata in una specie di purgatorio dove ho dovuto imparare tante cose e dimostrarne altre. Ho sentito tante cose che hai detto”.

Vera crede di non meritarsi quella dichiarazione fatta da Awed con gli altri naufraghi, siccome nelle poche settimane in cui sono stati insieme ha provato a stargli vicino in ogni modo dandogli forza e coraggio. La naufraga quindi chiede rispetto da parte sua, pretendo le stesse scuse ricevute da Gilles e Francesca.

Successivamente Awed risponde alle parole di Vera, dichiarando di volerla ancora bene e che alcune affermazioni, essendo in un programma televisivo, sono state amplificate. Ammette che, in quella circostanza, si è fatto trasportare da un momento di sconforto, ma non rinnega di vederla come una spalla e una persona con cui combattere per gli stessi diritti.

Awed però non si nasconde: “Sono consapevole di aver commesso un errore. Ho chiesto scusa agli altri. Non ero io. Quando qualcuno fa una sciocchezza è giusto anche tornare sui propri passi”. Dopo l’abbraccio, Vera dichiara di averlo perdonato ma da oggi pretende più protezione dagli attacchi altrui.