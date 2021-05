"L’isola dei famosi", Valentina Persia ricorda il compagno scomparso: "Il mio cuore batte per lui"

In questa quindicesima edizione de “L’isola dei famosi“, condotta da Ilary Blasi, abbiamo potuto conoscere la parte più ironica e simpatica di Valentina Persia. Per esempio la cabarettista romana infatti in queste settimane si è lasciata andare in alcune imitazioni, come quella su Fariba Tehrani, che ha fatto discutere il pubblico sia in maniera positiva che negativa.

Nonostante questo il pubblico ha potuto conoscere anche il suo lato dolce, come quando riceve la sorpresa dai suoi figli. Qui la Persia, subito dopo aver visto il video e di un paio di regali ricevuti direttamente in Honduras, scoppia in lacrime rivelando che si trova nella trasmissione con l’intenzione di andare il più avanti possibile grazie alla loro forza.

Valentina Persia ricorda il compagno scomparso

Arrivata alla postazione per scegliere chi mandare al televoto, Ilary Blasi prova a farla aprire un po’ facendola parlare del suo privata. E la conduttrice riesce nel suo intento, siccome per la prima volta Valentina Persia parla del suo ex, Salvo, scomparso prematuramente nel 2004.

Ecco le parole, riportate testualmente da “Gossipblog“, di Valentina Persia sul suo ex: “Salvo è stato il grande amore della mia vita. Fa parte del mio cuore e una parte del mio cuore è andata via con lui. I suoi abbracci mi mancano tantissimo. Il mio cuore si è fermato, ma non si è fermato di battere per lui”.

Rivela di non essersi mai innamorata dopo questa storia, anche se ha provato più volte ad aprirsi a nuove relazioni. Grazie al suo ex compagno però ha conosciuto il vero significato della parola ‘amore’, e si augura che tutte le persone possano provare gli stessi sentimenti.

Il sentimento di Valentina nei confronti di Salvo è rimasto forte per un motivo ben preciso: “Mi diceva sempre ‘ricordati che un amore interrotto non sarà un amore finito, sarà un amore per sempre‘ e me lo sta promettendo ogni giorno. Mi ha reso una donna forte e migliore”.