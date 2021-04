"L’isola dei famosi", Valentina Persia litiga con Vera Gemma durante un fuori onda

Nell’ultima puntata de “L’isola dei famosi” la vincitrice della prova leader, Francesca Lodo, ha rivelato di aver mandato in nomination Vera Gemma perché lei, negli ultimi giorni, avrebbe chiesto a gran voce di andare al televoto. L’attrice però smentisce queste dichiarazioni, rivelando che si sarebbe trattato solamente di un momento di debolezza.

Dopo la pubblicità Ilary Blasi spiega che, durante un fuorionda, ci sarebbe stata una lite tra Valentina Persia e Vera Gemma in merito a questa nomination. La comica romana, in maniera piuttosto vaga, spiega cosa sarebbe successo durante lo spot pubblicitario di Canale 5: “Vera ieri ha avuto un momento di sconforto, e ha chiesto a più riprese con chiunque parlasse di essere nominata, dicendo che non ce la faceva più. Adesso accusare la scelta di Francesca dicendo che non se l’aspettava mi sembra un discorso non chiaro”.

Finalmente gli autori decidono di pubblicare il video del fatidico scontro tra Valentina e Vera. La cabarettista, come si può vedere dalla clip, non sembra aver apprezzato lo sfogo: “Dovevi dire ‘grazie che mi hai votato’. Sei stata con le lacrime agli occhi tutto il tempo”.

Vera però prova a giustificarsi: “Ho avuto un giorno di crisi, sono un essere umano” ma Valentina non accetta questa scusante: “Eh ma l’hai detto ‘votatemi, voglio uscire, vi prego, sono arrivata. E non voglio più litigare” mentre, nelle battute finali, la fidanzata di Jeda ammette parzialmente le sue colpe: “Ieri ho detto se esco sono contenta, se resto sono contenta. Adesso non sono contenta perché né resto e né vado via, nessuna delle due”.

La situazione di Vera al momento vacilla, siccome non è entrato mai del tutto nelle grazie del pubblico da casa. Al prossimo televoto poi deve sfidare Fariba Tehrani, un’altra vip molto attaccata dagli altri naufraghi che però può contare dei fan della figlia Giulia Salemi.