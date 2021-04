Nelle puntate scorse Valentina Persia ha più volte richiesto alla conduttrice de “L’isola dei famosi” Ilary Blasi un videomessaggio da parte dei suoi due figli Lorenzo e Carlotta. La comica infatti in queste settimane ha manifestato più volte di sentire la loro mancanza, mostrando anche dei segni di cedimento.

La moglie di Francesco Totti ha quindi mantenuto la sua promessa e, nell’undicesima puntata in differita della trasmissione, andata in onda nella giornata del 22 aprile, Valentina può finalmente ascoltare la voce dei suoi figli. Il momento è davvero toccante, siccome la naufraga scoppia in un pianto disperato.

La sorpresa a Valentina Persia

Prima di fare la sua nomination Valentina quindi riceve questa clip: “Ciao mamma, stai andando alla grande! Ti vediamo sempre. Devi arrivare fino alla fine e vincere. Noi qui stiamo tutti bene ma non ti devi arrabbiare troppo e dire le parolacce. Ma non devi mollare”. Il piccolo Lorenzo invece aggiunge che, oltre a proteggere la sorella Carlotta: “Mi è caduto il primo dentino”.

Per Valentina Persia è un momento di grande commozione e tra le lacrime riesce a dire: “Mi mancano, mi mancano davvero tanto. Siete la mia vita, mamma è qui solo per voi. Vi amo più della mia vita, Mamma piange perché è felice, perché siete la mia vita e vi ho desiderato con tutto il mio cuore. Siete il mio spettacolo più bello, non lo dimenticate mai”.

Ilary Blasi quindi, per stemperare il momento di grande emozione, rivela di aver conservato il primo dentino di Lorenzo e che magari in mezzo ci mette anche quello di Ubaldo Lanzo, siccome i due sono stati al centro di numerose polemiche in queste settimane. Nella parte finale viene regalata a Valentina Persia una pergamena, in cui i suoi figli hanno disegnato il calendario con sopra i giorni mancanti per l’ultima puntata de “L’isola dei famosi”.