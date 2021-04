L’isola dei famosi, Valentina Persia attacca duramente Fariba Tehrani ma Giulia Salemi non ci sta: "È aggressiva"

In queste settimane alcuni atteggiamenti di Fariba Tehrani, concorrente della quindicesima edizione de “L’isola dei famosi“, sono stati poco apprezzati dagli altri naufraghi. Per esempio nell’ultima diretta viene accusata di aver riportato a Miryea Stabile alcuni commenti negativi fatti da Valentina Persia e Francesca Lodo nei suoi confronti.

Per questo motivo la cabarettista, in maniera piuttosto aggressiva, chiede dei provvedimenti immediati nei suoi confronti: “È una manipolatrice. Questa donna deve uscire da questo gioco e non voglio mai più vederla nella mia vita”. Fariba però non si scompone dinanzi a queste critiche, rivelando che come lei anche loro devono avere la possibilità di poter parlare male degli altri.

Giulia Salemi contro Valentina Persia

L’ex concorrente del “GF Vip”, grazie alla presenza della madre Fariba, commenta ogni lunedì e giovedì la diretta de “L’isola dei famosi”. Giulia fa capire di essere disgustata dal comportamento di Valentina e, con una probabile frecciatina agli autori, scrive su Twitter: “Non entro nel merito della questione… ma l’aggressività di questa Valentina Persia è tollerata?”.

Successivamente la Salemi condivide il tweet del manager Ricky Palazzolo, in cui difende a spada tratta la naufraga: “Mai avrei pensato di dirlo ma in questo momento Fariba mi fa davvero tenerezza. Una donna matura, seppur con mille difetti, non merita di essere trattata come la scema del villaggio…. DA TUTTI”. Nel finale Giulia, prima di salutare tutti, ricondivide un nuovo messaggio: “Wow Ciufoli che Fantasia… il gruppetto dei bulletti della scuola che si difendono l’uno con l’altro. Ma tranquilli che arriverà il momento in cui dovrete votarvi anche tra di voi e li voglio vedere come vi parate il ….”.

Nonostante Fariba sia tra le più criticate in Honduras resta invece molto apprezzata dai telespettatori, che la sostengono pure per i tweet di Giulia Salemi. Proprio nell’ultima diretta, in maniera piuttosto netta, vince il televoto contro la neo entrata Beatrice Marchetti, restando quindi ancora in gioco.